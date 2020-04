Giulia Molino dopo il serale di Amici 2020, il padre racconta i problemi con l’anoressia della figlia durante l’adolescenza.

Giulia Molino è stata una delle grandi protagoniste del serale di Amici 2020. La 21enne si è classificata terza, alle spalle di Gaia Gozzi e Javier. Amatissima dai fans, Giulia è pronta a raccogliere i frutti del lavoro fatto nella scuola di Maria De Filippi. Il padre, nel frattempo, al settimanale Di Più, ha raccontato i problemi di anoressia che Giulia ha avuto durante l’adolescenza.

Il padre di Giulia Molino: “ha conosciuto il problema dell’anoressia”

Giulia Molino che, dopo la finale del serale di Amici 2020 vinta da Gaia Gozzi, è tornata su Instagram ringraziando i fans per averle permesso di essere prima al televoto, ha conosciuto da vicino l’anoressia. A confessarlo è il padre che, al settimanale Di Più Tv ha parlato del passato della figlia.

“Durante l’adolescenza Giulia ha iniziato ad avere problemi con l’alimentazione, insomma ha conosciuto il problema dell’anoressia – ha raccontato il padre della Molina a Di Pi Tv – . Sia chiaro, noi come famiglia non l’abbiamo mai lasciata sola e, fin da subito, l’abbiamo affidata ai migliori specialisti che hanno fatto di tutto per evitare che nostra figlia si aggravasse”.

La lotta contro l’anoressia è stata raccontata da Giulia Molino attraverso la musica, in particolare nella canzone “Va tutto bene”. Dopo aver capito che Giulia aveva un talento vocale, la famiglia l’ha incoraggiata e sostenuta ad inseguire i suoi sogni.

“Le abbiamo fatto frequentare i corsi migliori e si è perfezionata con una vocalist diventando la ragazza che tutti conoscete”,ha raccontato il papà di Giulia che ora, dopo Amici, si sta godendo l’affetto delle persone che l’hanno seguita e sostenuta dal primo giorno.