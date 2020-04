Amici 19 | Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas hanno inscenato le loro liti nel talent show di Maria De Filippi? Il ballerino russo ha raccontato tutta la verità

Dopo la finale di Amici 19, molti telespettatori hanno iniziato a sospettare della sincerità di alcuni concorrenti. Come mai?

Durante il corso di quest’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, i due ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii se ne sono detti di tutti i colori. Tant’è che, nel corso del serale, la padrona di casa è dovuta intervenire in diretta per placare il malumore tra i due che non riuscivano ad avere una sana competizione.

Dopo la fine del programma, però, in molti hanno sospettato che i due avessero sempre finto per avere una maggiore attenzione mediatica, visto che improvvisamente avevano scelto di dividersi il montepremi relativo al circuito danza.

Il sospetto è nato da alcuni fan anche perché hanno notato che i due ballerini si scambiavano un bel po’ di like e commenti su Instagram. Le date dei post, giusto per non farsi mancare nulla, risalirebbero a prima dell’inizio del talent show su canale 5, facendo intendere quindi che i due si conoscessero già da prima visto che non facevano altro che complimentarsi a vicenda.

Javier e Nicolai hanno finto di litigare ad Amici 19? Il ballerino russo è prontamente intervenuto, facendo chiarezza sull’intera vicenda.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone | Hater le augura la morte su Instagram: la sua reazione

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nicolai Gorodiskii racconta tutta la verità su Javier Rojas dopo Amici 19

Nicolai Gorodiskii, che di recente ha ascoltato alcune confessioni di Javier Rojas, ci ha tenuto a fare chiarezza con il pubblico di Amici di Maria De Filippi, raccontando la sua versione della storia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maurizio Costanzo | “Io e Maria? Mai usciti a cena in 28 anni!”

Nicolai non ha assolutamente negato, è bene precisare, lo scambio di commenti e like con Javier prima di Amici 19, che ha ringraziato tutto il pubblico per aver vinto il circuito danza, ma ha precisato che si conoscevano soltanto attraverso i social e che non si sono mai incontrati prima se non negli studi Elios di Roma. La loro antipatia, quindi, era tutta reale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone: cosa pensa della vittoria di Gaia Gozzi ad Amici 19

Il mistero, quindi, sembra essere risolto: Javier e Nicolai non erano d’accordo ad Amici 19.