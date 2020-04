Giulia Molino, frecciatina dopo la finale del serale di Amici 2020 vinta da Gaia Gozzi? Sui social scrive: “prima al televoto”.

Giulia Molino è la terza classifica del serale di Amici 2020. La giovane cantante, tuttavia, a soli 21 anni, è entrata nel cuore del pubblico del talent show di canale 5 al punto da aver vinto la sfida al televoto dopo si è piazzata al primo posto. Tornata alla realtà, Giulia ha così scritto un lungo post su Facebook ringraziando tutte le persone che l’hanno sostenuta in quest’avventura.

Giulia Molino dopo la finale del serale di Amici 2020: “grazie scugnizzi, siamo arrivati primi al televoto, questo grazie a voi, vi amo”

A vincere il serale di Amici 2020 è stata Gaia Gozzi, ma Giulia Molino, terza classificata, è felice del percorso fatto all’interno della scuola. “Si è concluso un grande cammino e, nonostante tutto, sento di aver valicato nel migliore dei modi il mio personale traguardo”, scrive Giulia che, nel corso della finale, ha ricevuto anche una toccante lettera di Maria De Filippi.

“In questa scuola mi sono messa in discussione, tentando ogni giorno di ricercare la versione migliore di me, senza fermarmi mai. Qui ho pianto, ho gioito, mi sono donata in ogni mia forma, ho semplicemente vissuto”, ha aggiunto ancora Giulia.



Poi un ringraziamento speciale ai fans: “Siete la mia vittoria più bella, la mia vittoria più pura, la più vera. Continuerò, continuerò e continuerò. Finché vi avrò al mio fianco non avrò nulla da temere. E ricordate che, anche se qui fuori c’è tanta paura e tanta confusione, uniti e rispettosi delle regole potremo superare questo difficile momento”.

Infine, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “grazie scugnizzi, ieri siamo arrivati primi al televoto, questo grazie a voi, vi amo. Andrà tutto bene“, conclude.