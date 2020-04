Francesca Tocca, dopo il gossip su Valentin, ex allievo di Amici, riparte da sua figlia: “la cosa più bella che ho fatto nella vita”.

Francesca Tocca torna sui social dopo il gossip con Valentin, scoppiato nel corso delle ultime settimane del serale di Amici 2020. La ballerina, su Instagram, ha pubblicato una sua nuova foto e alcune storie che segnano un nuovo inizio per lei.

Francesca Tocca ricomincia da sua figlia: Valentin volta pagina?

Sempre bellissima, Francesca Tocca che, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad un amaro sfogo, torna sui social ancora più bella. La ballerina ha pubblicato una foto in cui indossa un vestito rosso scrivendo nella didascalia “l’alba”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Per la Tocca, dunque, è l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita? Al centro di tutto, però, ci sarà sempre la sua bambina, la piccola Jasmine di cui ha pubblicato un video sulle storie di Instagram scrivendo: “la cosa più bella che ho fatto nella mia vita”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Nicolai e Javier hanno inscenato le liti? Gorodiskii fa chiarezza

Valentin, invece, dopo l’addio al serale di Amici 2020 che è stato vinto da Gaia Gozzi, come sta reagendo al gossip? Il ballerino sta pubblicando una serie di foto in cui regala ai fans la prestanza del suo fisico, scrivendo: “A volte il più luminoso di tutti è il “nero” . Dentro il suo abisso c’è una luce che non conosciamo”.



SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici 19 | Javier Rojas ammette: “Devo essere più disciplinato”

Visualizza questo post su Instagram L’ Alba. ♥️ Un post condiviso da Francesca Tocca (@francescatocca) in data: 7 Apr 2020 alle ore 9:18 PDT

Francesca Tocca, dunque, è concentrata sulla sua vita e i fans le stanno dimostrando affetto e sostegno. “Stupenda tesoro, cammina sempre a testa alta“, “Sarà l’alba di una nuova vita!!!“, “buongiorno, le cose arrivano sempre inaspettate, il destino decide, cammina sempre a testa alta che vincerai…”, scrivono i fans.