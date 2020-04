GF Vip | Adriana Volpe ha rivelato, durante una diretta Instagram con Giulia Salemi, un retroscena sulla lite tra Andrea Denver e Clizia Incorvaia. Lite che costò la squalifica alla compagna di Paolo Ciavarro

Adriana Volpe ha scelto di commentare la sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini durante una diretta con Giulia Salemi su Instagram. La conduttrice, tra una confessione e l’altra sulle dinamiche nella casa più spiata d’Italia, ha rivelato al pubblico della rete un retroscena sulla lite tra Andrea Denver e Clizia Incorvaia.

La lite, come i più informati ricorderanno bene, costò alla compagna di Paolo Ciavarro la squalifica, visto che definì il bel modello un “Buscetta” per averla mandata in nomination.

Adriana Volpe dopo il GF Vip ha confidato che a causa di quella lite, Andrea Denver ci è stato male per un giorno intero. In quanto il modello era rimasto profondamente deluso dalle parole di Clizia Incorvaia, che di recente è stata la protagonista di un malinteso commentato anche da Paola Di Benedetto.

GF Vip | Adriana Volpe svela un retroscena sulla lite tra Denver e Clizia

La lite con Clizia Incorvaia, aveva così colpito Andrea Denver al Grande Fratello Vip, che Adriana Volpe ha scelto di intervenire provando a farlo ragionare sulla sua reazione, forse eccessiva forse no, avuta dopo lo scontro con la modella a causa di una nomination.

Adriana ha raccontato di averci parlato a quattro occhi, senza gli altri concorrenti di Alfonso Signorini presenti, incoraggiandolo ad andare avanti e a non lasciarsi abbattere da una discussione.

“A causa del litigio con Clizia” ha premesso Adriana Volpe. “Ci è rimasto male tutto il giorno, non faceva altro che piangere” ha proseguito la conduttrice facendo riferimento ad Andrea Denver, che tra l’altro sono stati messi in imbarazzo da Alfonso Signorini durante la finale di mercoledì scorso. “Non ti meriti tutto questo. Adesso basta e tirati su!” ha concluso.

Il retroscena sulla lite tra Andrea Denver e Clizia al GF Vip di Adriana Volpe non ha, in parte, sorpreso il pubblico del piccolo schermo che durante questi mesi ha avuto modo di poter scoprire meglio il carattere del modello. Andrea, infatti, si è sempre dimostrato essere un ragazzo sensibile. Inoltre, non è di certo un mistero che fosse particolarmente legato a Clizia Incorvaia e di essere rimasto deluso dalle sue parole, visto che lo aveva paragonato ad un pentito di mafia.

Un commento forte quello della compagnia di Paolo Ciavarro, che le è costato la squalifica dal reality show di Alfonso Signorini.

Oltre ad aver svelato un retroscena su quel momento, Adriana Volpe ha ammesso che Andrea Denver l’ha fatta sentire speciale, avendola descritta come la sua donna ideale.