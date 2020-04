Paolo Ciavarro ha confidato ai suoi fedeli sostenitori, durante una diretta Instagram con Andrea Montovoli, che cos’ha intenzione di fare dopo la finale del Grande Fratello Vip

Paolo Ciavarro, come molti degli ex concorrenti di Alfonso Signorini, dopo la fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia ha scelto di raccontarsi, seppur in maniera molto limitata perché è una persona riservata e introversa, attraverso una diretta su Instagram in compagnia di Andrea Montovoli.

Il giovane conduttore di Forum, tra una confessione e l’altra, ha parlato anche dei suoi progetti futuri, coronavirus permettendo, rivelando anche cos’ha intenzione di fare dopo la fine di questa nuova esperienza, che gli ha donato una nuova popolarità rispetto a quella a cui era abituato.

Paolo Ciavarro ha svelato cosa vuole fare dopo il GF Vip. Il figlio d’arte, che di recente ha commentato anche il suo primo impatto con la quarantena, ha rivelato di volersi lanciare nel mondo della recitazione e provare la carriera di attore. Paolo, quindi, per realizzare questo suo sogno lascerà la conduzione di Forum e del daytime di Amici?

Grane Fratello Vip | Paolo Ciavarro confessa un inedito retroscena sulla finale

Paolo Ciavarro, oltre a raccontare al pubblico i suoi progetti lavorativi dopo la partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di rivelare un’altra notizia al pubblico della rete. Di cosa si tratta?

Questa volta la confessione di Paolo riguarda un momento particolare del gioco. Quale? Quello della finale che si è tenuta mercoledì scorso in diretta su canale 5.

Il compagno di Clizia Incorvaia, che ieri ha ricevuto un messaggio di Tina Cipollari, ha rivelato che prima della fine del reality show di Alfonso Signorini ha scelto di portare con sé nel mondo esterno qualche piccolino ricordino. In modo tale da avere qualcosa di tangibile con cui ricordare per sempre quest’esperienza che in un modo o nell’altro lo ha segnato profondamente.

Paolo Ciavarro si è portato a casa degli oggetti dal Grande Fratello Vip. Il giovane conduttore di Forum ha scelto di portarsi a casa una tazza e la coperta che utilizzava con Clizia per non farsi beccare dall’occhio indiscreto delle telecamere.

Oltre a rivelare di essersi portato con sé qualche oggetto, e cosa voler fare una volta finita la quarantena, il figlio di Eleonora Giorgi ha anche confermato la sua relazione con Clizia. I due, anche a telecamere spente, continuano a sentirsi regolarmente ma non possono vedersi a causa del lockdown imposto da Giuseppe Conte nelle scorse settimane.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il GF Vip, quindi, continuano a viversi il loro amore. Di recente, tra l’altro, l’ex di Sarcina ha anche elogiato il conduttore di Forum definendolo come un principe azzurro.