GF Vip | Paolo Ciavarro ha commentato, reduce dall’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, sorpreso le modifiche che il coronavirus ha apportato alle vite di tutti noi

Paolo Ciavarro è reduce dall’esperienza del GF Vip di Alfonso Signorini, classificandosi al secondo posto per il volere del pubblico da casa, e non aveva ancora avuto modo di potersi confrontare con l’emergenza del coronavirus in Italia.

Non appena uscito dal programma, il compagno di Clizia Incorvaia si è ritrovato faccia a faccia con una realtà che non immaginava lontanamente di poter vivere e ha confidato questa sua sorpresa con il pubblico della rete. Senza fare mistero dello stupore provato in queste ore.

“Quello che ho trovato fuori dalla casa è un mondo sconvolgente” ha dichiarato Paolo Ciavarro sul coronavirus dopo il GF Vip. “Ma sono convinto che insieme riusciremo a farcela” ha concluso il giovane conduttore di Forum, che ha ancora bisogno di un po’ di tempo per abituarsi a questo nuovo stile di vita che dovrà adottare fino all’inizio della fase 2.

Paolo Ciavarro commenta l’esperienza al GF Vip dopo la finale

Paolo Ciavarro, che in queste ore ha ricevuto anche un messaggio da parte di Tina Cipollari, oltre a rivelare il suo pensiero sulla situazione del coronavirus in Italia, ha anche speso due parole nel commentare l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Paolo ha intenzione di raccontare la sua esperienza un po’ per volta, deve ancora riprendersi del tutto, ma prima ci ha tenuto a ringraziare il pubblico che gli ha permesso di arrivare fino a questo punto del gioco.

“Quest’esperienza è stato qualcosa di incredibile” ha commentato Paolo Ciavarro dopo il GF Vip. “Si vivono un sacco di emozioni che man mano vi racconterò” ha proseguito il giovane conduttore di Forum felice per la vittoria di Paola Di Benedetto. “Il vostro affetto mi riempie il cuore, grazie davvero” ha concluso emozionato.

Paolo Ciavarro, grazie all’esperienza al Grande Fratello Vip, ha letteralmente conquistato con la sua educazione e dolcezza il pubblico del piccolo schermo.