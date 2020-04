Pelle | 5 trattamenti da fare in casa con l’Avocado -VIDEO

L’Avocado, un frutto non frutto, ricco di acidi grassi utili per la salute ma anche un ottimo alleato per la nostra pelle. Ecco 5 trattamenti di bellezza da fare in casa con la polpa di Avocado.

L’Avocado è diventato un’alleato della salute, poiché una fonte di grassi nella loro versione base più pura e salutare, ma anche alleato della nostra bellezza, in particolare per la pelle e per i capelli. La sua polpa infatti, diventa un eccezionale ingrediente per trattamenti di bellezza da preparare in casa che doneranno alla pelle idratazione, nutrimento e un carico di vitamine e anti ossidanti.

Scopriamo tutte le proprietà benefiche dell’Avocado e come utilizzarlo nei trattamenti di bellezza casalinghi.

Pelle perfetta | 5 trattamenti di bellezza con l’Avocado

La polpa dell’ Avocado è un vero concentrato di salute e bellezza per la nostra pelle. Ricca di Omega 3, vitamina E e minerali è un eccezionale ingrediente per creare dei trattamenti di bellezza in casa, in particolare delle maschere che regaleranno alla pelle nuova linfa e la renderanno idratata, nutrita in profondità e molto luminosa.

L’avocado, unito ad altri rimedi naturali potrà essere un valido alleato per creare una beauty routine settimanale per prendersi cura della propria pelle in modo speciale, concedendosi una piccola pausa di relax.

Le maschere di bellezza andranno applicate, magari dopo una doccia calda che renderà la pelle più recettiva al trattamento, e dopo averle stese con l’aiuto di un pennello si lasceranno in posa per 30 minuti per poi essere risciacquate con acqua tiepida.

Scopriamo i 5 trattamenti di bellezza che si possono preparare in casa con l’Avocado seguendo dei pratici video tutorials.

La maschera Avocado e olio di oliva

Pochi e semplici ingredienti come la polpa di Avocado, l’olio di oliva e lo yogurt per un trattamento di bellezza davvero unico, capace di rendere la pelle idratata e molto luminosa. Il prodotto dovrà essere preparato prima dell’applicazione e potrà essere fatto anche due volte alla settimana.

La maschera Avocado e Miele

Una maschera trattamento per il viso perfetta per pelli secche e che necessitano di essere nutrite in profondità. Le proprietà dell’Avocado assieme a quelle del miele, renderanno questo trattamento un vero elisir di bellezza che potrà essere applicato sul viso e lasciato in posa anche 30 minuti.

La maschera Avocado e Yogurt

Una maschera che renderà la vostra pelle liscia e vellutata, in cui gli ingredienti principali sono la polpa di avocado, lo yogurt, il miele e l’olio di oliva. Un trattamento perfetto anche per le pelli grasse che gioveranno molto delle proprietà dello yogurt naturale.

Maschera Avocado e Limone

Una maschera idratante ma perfetta anche per eliminare macchie e imperfezione, grazie agli acidi della frutta contenuti nel succo di limone che provoca una leggera azione esfoliante naturale lasciando l’epidermide molto chiara e luminosa.

La crema anti rughe all’Avocado

Una vera e propria crema anti rughe e fortemente idratante da preparare in casa con la polpa di avocado assieme a preziosi ingredienti naturali come l’olio di mandorle dolci, l’olio di cocco, la cera d’api, la glicerina e l’olio di semi di lampone. Perfetta per essere applicata ogni giorno sul viso e sul corpo.

L’avocado, come tanti altri ingredienti naturali, ci permettono di preparare dei trattamenti di bellezza in casa davvero eccellenti, avendo cura della nostra pelle e anche del nostro portafoglio, provare per credere!

