Coriandolo | Proprietà, benefici, controindicazioni e come usarlo in cucina

Il coriandolo è una spezia molto usata in oriente e nota anche da noi per il suo sapore piccante. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e le curiosità che la riguardano.

Il coriandolo, noto anche come prezzemolo cinese, è una spezia dal sapore piccante. Sebbene non sia tra le spezie più usate in occidente, è ricco di minerali e di vitamine nonché di proprietà benefiche per l’organismo. Il coriandolo stimola infatti la digestione e tra le altre cose è anche un ottimo antiossidante. Come ogni alimento, anche questa spezia può avere delle controindicazioni.

Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere a riguardo, iniziando dai valori nutrizionali, continuando con i benefici e con i modi di usarla in cucina.

Tutto sul coriandolo: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il coriandolo (detto anche prezzemolo cinese) è una pianta erbacea ed appartiene alla famiglia delle Ombrellifere. In genere vengono usate sia le sue foglie che i frutti ormai maturi che sono poi quelli che diventano i famosi semi di coriandolo, usati come spezia in cucina.

Noto anche per le sue proprietà benefiche, il coriandolo è utile per stimolare la digestione, per fungere da tonico contro la stanchezza e per combattere l’inappetenza.

In genere non c’è una dose giornaliera consigliata. Come per ogni altro alimento è bene però inserirlo all’interno di un’alimentazione varia e bilanciata, usandolo sempre con moderazione.

Calorie e valori nutrizionali

Il coriandolo ha circa 25 calorie per 100 grammi di prodotto. Del tutto privo di colesterolo, è ricco di fibre e contiene potassio e vitamina K. Vanta inoltre una discreta quantità di beta carotene, noto precursore della vitamina A.

Proprietà e benefici

Il coriandolo apporta svariate proprietà benefiche. Tra queste le più note sono:

Ha proprietà antiossidanti

Stimola la digestione

È un antispasmodico

Aiuta ad alleviare l’apatia

Stimola il sistema nervoso

Contrasta il colesterolo cattivo

Aiuta a ridurre la glicemia

È un antibatterico

Aiuta a riassorbire i gas intestinali

Funge da antibiotico naturale

Aiuta a combattere l’inappetenza

Combatte la stanchezza

Aiuta a chelare i metalli pesanti

Controindicazioni

L’uso del coriandolo è solitamente controindicato a chi fa uso di farmaci per lo stomaco o per l’intestino e a chi assume rimedi contro ansia e depressione. Per maggior sicurezza, in caso di patologie o qualora si assumessero farmaci anche di tipo diverso, il consiglio è quello di sentire il proprio medico.

La sua assunzione, salvo parere diverso del medico curante, è sconsigliato anche in caso di gravidanza e/o allattamento.

Infine, in alte dosi, il coriandolo potrebbe causare problemi nervosi o renali.

Come assumere il coriandolo e curiosità

Il coriandolo è una spezia comunemente usata in oriente ma meno nota dalle nostre parti. Eppure, è in grado di regalare alle pietanze un sapore particolare. Essendo una spezia aromatica che non copre i sapori, si può usare in svariati modi, per dare maggior corpo a zuppe e minestre e per insaporire secondi piatti o contorni.

Il suo aroma esotico ne fa il protagonista indiscusso di piatti orientali e un ottima spezia da mixare con altre per insaporire arrosti, insalate o altre pietanze.

Andando alle curiosità

Il nome del coriandolo deriva dalla parola Coriandrum sativum, dove coriandrum significa “somigliante alla cimice” un’assonanza data dalle foglie che hanno un odore non sempre piacevole e che ricorda appunto quello delle cimici.

In genere il coriandolo è noto anche con i nomi di erba cimicina (per i motivi di cui sopra) e di prezzemolo cinese)

Il coriandolo è una delle spezie che compongono il curry, il mix di spezie famoso in tutto il mondo per il suo sapore particolare ed in grado di rendere preziosi diversi piatti

Del coriandolo si possono mangiare sia le foglie che i semi

Sotto forma di tisana o di decotto, il coriandolo è ottimo contro problemi di cattiva digestione e per alleviare emicranie o sensazioni diffuse di malessere

Il coriandolo è quindi una spezia molto utile e che assunta con moderazione e all’interno di una dieta sana e bilanciata può portare svariati benefici all’organismo. Un ingrediente in più che in cucina porta gusto e colore, dando un tocco più etnico ai piatti.