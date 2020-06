Io e te | Valeria Marini confessa a Pierluigi Diaco: “Ho sbagliato”

Io e te | Valeria Marini, recentemente intervistata da Pierluigi Diaco su Rai 1, ha confidato qual è stato secondo lei l’errore che più l’ha penalizzata nell’arco della sua carriera televisiva.

Valeria Marini è ritornata sul piccolo schermo degli italiani. La showgirl è stata ospite di Pierluigi Diaco a Io e Te dove, tra una confessione e l’altra, ha ammesso un errore che l’ha penalizzata durante il corso della sua carriera. Quale?

Quello di prendere parte a troppi reality show. Come i telespettatori più informati ricorderanno bene, infatti, Valeria ha preso parte a: due edizioni dell’Isola dei Famosi, due edizioni del Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e Reality Circus, programma di Barbara d’Urso sfumato dopo solo un’edizione.

“Certo, non posso nascondere che il più grande sbaglio, a livello professionale, sia stato quello di partecipare a troppi reality show” ha confidato Valeria Marini a Io e Te, che non molto tempo fa è stata rimproverata in diretta da Barbara d’Urso. “Ne ho fatti troppi e ho sbagliato” ha aggiunto.

“Devi ancora costruire, bisogna dare al pubblico emozioni” ha riflettuto la showgirl, che ha accolto il consiglio di Pierluigi Diaco di puntare sulla sua semplicità, che si è sempre rivelata essere la sua arma vincente con il pubblico da casa.

Valeria Marini si sbilancia da Pier Luigi Diaco a Io e Te: “Sogno di diventare mamma”

Valeria Marini, oltre ad ammettere quello che secondo lei è stato l’errore più grave della sua carriera, ha ammesso anche che prova una forte desiderio di maternità. Desiderio che se prima o poi non si realizzerà naturalmente, metterà in atto alla sua realizzazione attraverso il sistema dell’adozione.

“Da tempo desidero di diventare mamma” ha ammesso l’ospite di Pierluigi Diaco, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad una riflessione sul coronavirus. “Se non dovesse succedere naturalmente, posso sempre procedere con le pratiche dall’adozione” ha spiegato la showgirl. “Ho sempre avuto in me questo forte desiderio di maternità” ha aggiunto.

Valeria Marini ha ammesso il suo più grande sbaglio da Io e Te per poi mostrare al pubblico di Rai 1 un lato più sensibile di lei, forse ancora inedito a molti telespettatori.