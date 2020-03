Coronavirus | Valeria Marini ha dichiarato che grazie alla sua permanenza al Grande Fratello Vip si è salvata da un possibile contagio

Valeria Marini, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, è stata recentemente intervistata dal settimanale Novella 2000. La stella del bagaglino ha precisato che questo secondo ingresso nella casa che le ha fatto bene, in quanto ha tantissimi ricordi positivi legati ai bei momenti vissuti con i suoi compagni di viaggio. Anche se, inutile negarlo, i continui scontri con Antonella Elia l’hanno ferita.

La showgirl ha però rivelato che può almeno consolarsi pensando che stando rinchiusa all’interno del Grande Fratello Vip si è ridotto il rischio di essere contagiata dal coronavirus, provocando una certa reazione da parte del pubblico del piccolo schermo, che ha trovato inelegante tale affermazione, ma ecco cosa ha detto nello specifico.

“Ho tanti bei ricordi legati a quest’esperienza, ma non posso negare che altri momenti mi hanno ferita” ha esordito Valeria. “Il fatto di essere stata reclusa nella casa almeno mi ha salvato da un potenziale contagio, visto che quello che abbiamo vissuto era un isolamento reale” ha concluso.

La dichiarazione di Valeria Marini sul coronavirus ha fatto discutere e non poco i telespettatori che, come anticipato, hanno interpretato la frase della showgirl in maniera negativa e forse sbagliata. Valeria intendeva sottolineare che l’esperienza nella casa è reale e non qualcosa di fittizio come in molti sospettano.

Valeria Marini organizza una raccolta fondi per l’emergenza del coronavirus

Valeria Marini, che recentemente è stata rimproverata da Barbara d’Urso a Live, si è anche attivata al fine di contrastare l’emergenza del coronavirus in Italia.

L’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini ha lanciato una raccolta fondi sul proprio profilo Instagram, invitando tutti i fan a donare.

“Tutti noi con un piccolo gesto possiamo essere di grande aiuto per superare questa terribile emergenza che stiamo vivendo” ha esordito Valeria, che di recente ha rivelato di non essersi sottoposta al tampone. “Unisciti a me per donare un respiro a chi ne ha bisogno” ha concluso la stella del bagaglino, che breve ritornerà sul piccolo schermo con uno speciale dedicato al suo ultimo spettacolo.

Valeria Marini ha lanciato una raccolta fondi contro il coronavirus, un bel gesto che mette a tacere le polemiche sul suo conto nate proprio a causa di alcune sue recenti affermazioni.