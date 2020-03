Barbara d’Urso ha rimproverato Valeria Marini perché ha scelto di dissociarsi dal talk dedicato al Grande Fratello Vip

Barbara d’Urso, come di consueto, ha scelto di dedicare l’ultima parte di Live Non è la d’Urso al Grande Fratello Vip. In particolar modo la bella conduttrice partenopea ha scelto di concentrarsi sul personaggio di Antonella Elia, che tanto sta facendo discutere durante il corso di questa quarta edizione del reality show di canale 5.

Valeria Marini, in collegamento, ha dichiarato di volersi dissociare dal talk in quanto in un momento del genere, a causa dell’emergenza del coronavirus, preferisce trattare argomenti più seri.

“Valeria, noi qui a Mediaset abbiamo fatto una scelta” ha precisato la bella conduttrice partenopea. “Abbiamo fatto informazione, con ospiti illustri, fino a mezzanotte” ha proseguito. “Abbiamo deciso di dedicare quest’ultima ora e mezza all’intrattenimento. Non c’è nulla di male, il pubblico ha bisogno anche di distrarsi un attimo”.

Valeria Marini rompe il silenzio su Marco Senise da Barbara d’Urso: “Non so chi sia”

Valeria Marini, che poco prima ha smentito di essersi sottoposta al tampone per il coronavirus, ha avuto modo, dopo il rimprovero di Barbara d’Urso a Live, di poter replicare su quanto affermato da Marco Senise nelle scorse settimane sul suo conto, quando lei era nella casa del Grande Fratello Vip.

“Barbara, ti giuro che non so chi sia” ha commentato la showgirl in collegamento. “Forse lo avrò incontrato qualche volta al Bagaglino ma non so chi sia. Giovanni Ciacci è sempre stato con me, lo sa” ha concluso, nonostante il conduttore abbia raccontato un retroscena su di lei mentre era impegnato con Antonella Elia.

Valeria Marini da Barbara d’Urso ha ovviamente parlato anche della sua acerrima nemica Antonella Elia, ribadendo che doveva essere squalificata perché le avrebbe messo le mani addosso.