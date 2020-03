Grande Fratello Vip | Sossio Aruta ha scritto su un cartellone di voler sposare la sua compagna Ursula Bennardo dopo la fine del reality show di Signorini

La quarta edizione del Grande Fratello Vip, che ormai è agli sgoccioli, si tinge di rosa e romanticismo grazie all’inaspettato gesto di Sossio Aruta. L’ex protagonista del parterre maschile del Trono Over di Uomini ha scritto su uno striscione una romantica frase per la sua compagna Ursula Bennardo, affermando di volerla sposare, ma non è finita qui.

Il primo finalista di Alfonso Signorini ha scritto anche una lettera alla sua compagna. Lettera che al momento sembrerebbe non essere stata recapitata al destinatario.

Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo dopo il Grande Fratello Vip e la reazione di lei non è tardata ad arrivare.

Leggi anche:

Grande Fratello pilotato dagli autori? Luca Argentero fa chiarezza

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Grande Fratello Vip | Sossio emoziona Ursula | Lei: “Mi manchi!”

Ursula Bennardo, che poco tempo fa ha pubblicato le sue conversazioni private con il marito di Fernanda Lessa, ha ovviamente replicato alla dolce dichiarazione di Sossio Aruta del GF Vip.

L’ex dama di Maria De Filippi ha rivelato di avvertire molto la mancanza del suo compagno, aggiungendo anche che purtroppo che la lettera non l’è stata ancora recapitata, ma che spera possa consegnargliela lui in prima persona quando farà il suo ritorno a casa.

Leggi anche:

GF Vip | Magalli torna a parlare di Adriana Volpe: “Non è il momento”

“Amore mio” ha esordito Ursula di Uomini e Donne, che recentemente ha discusso con la fidanzata di Licia Nunez. “Purtroppo non ho ancora ricevuto la tua lettera, ma chissà forse me la porterai tu” ha proseguito. “Ti amo e mi manchi da morire” ha scritto la dama. “Non vedo l’ora che arrivi questa finale per riaverti con me” ha concluso.

Leggi anche:

GF Vip | Serena Enardu ammette: “Pago vuole capire se sono quella giusta”

Nonostante non siano ancora sposati, Sossio e Ursula è come se lo fossero. “Viviamo insieme e abbiamo una bambina, ci manca solo l’unione da un punto di vista legale” ha chiarito più volte lei.