Antonella Elia e Valeria Marini hanno litigato per Senise? Il retroscena

Antonella Elia e Valeria Marini avrebbero litigato prima di prendere parte al Grande Fratello Vip a causa di Marco Senise

A Live Non è la d’Urso, settimana scorsa, Giovanni Ciacci aveva insinuato che Antonella Elia e Valeria Marini avessero discusso già prima del Grande Fratello Vip a causa di un uomo.

Quest’uomo sarebbe Marco Senise, ex conduttore di Forum, che sarebbe stato conteso dalle due. Stasera, Barbara d’Urso ha provato a fare chiarezza invitando il conduttore in studio.

Marco ha confermato di aver avuto, negli anni 90, una relazione con la Elia e che, mentre era impegnato con lei, Valeria lo provocava e non poco e dopo aver terminato la sua relazione con la showgirl avrebbe avuto un breve flirt anche con la stella del Bagaglino.

Antonella Elia e Valeria Marini hanno litigato per Marco Senise? Sicuramente, durante la diretta di mercoledì sera, Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip farà maggiore chiarezza con le due interessate.

Giovanni Ciacci sgancia la bomba: “Antonella Elia non sopporta Valeria Marini perché …”

Giovanni Ciacci, che aveva rivelato in anteprima il gossip, ha svelato che a lui non risulta alcun flirt tra Marco Senise e Valeria Marini, tra l’altro il GF Vip ha dimostrato che lei non ha mai dato due pugni dietro la schiena ad Antonella Elia, visto che ha vissuto con lei per ben sei anni.

L’opinionista di Barbara d’Urso, che poco prima aveva ospitato Cristiano Malgioglio, aveva spifferato che i due fossero stati fotografi al Bagaglino e che la foto avrebbe fatto infuriare l’ex ragazza di Non è la Rai, ma non solo. Secondo Ciacci, ad Antonella non sarebbe andato giù che lei con Mike Buongiorno ha collaborato soltanto per qualche mese in quanto non riuscivano ad andare d’accordo mentre Valeria e Mike avevano lavorato in maniera serena per il Festival di Sanremo.

Visualizza questo post su Instagram -3 giorni alla nuova diretta del #gfvip @grandefratellotv STAFF Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv) in data: 8 Mar 2020 alle ore 6:02 PDT

Quale sarà mai la verità? Quel che è certo è che Antonella Elia e Valeria Marini del GF Vip non saranno mai amiche.