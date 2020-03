Live Non è la d’Urso | Clizia Incorvaia ha avuto modo di confrontarsi con Grazia, amante del suo ex Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia è stata ospite, seppur in collegamento, a Live Non è la d’Urso. La concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, durante la sua ospitata, ha avuto modo di potersi confrontare con Grazia, amante del suo ex Francesco Sarcina.

La giovane ha messo in dubbio la sincerità di Clizia, insinuando che lei fosse a conoscenza di ogni cosa del suo rapporto con il cantante e che non in realtà non è la vittima che tutti decantano. La Incorvaia ha perso la calma più volte, invitando la ragazza a ringraziarla in quanto a causa di questa situazione può racimolare un minimo di popolarità.

“Dovresti ringraziarmi, così hai avuto i tuoi 15 secondi di popolarità” ha esordito la modella.

Il confronto tra Clizia Incorvaia e l’amante di Sarcina a Live Non è la d’Urso non è andato nel migliore dei modi, visto che la modella ha minacciato di abbandonare il collegamento.

Live Non la d’Urso | Clizia Incorvaia minaccia di abbandonare il programma

L’ospite di Barbara d’Urso, che poco prima aveva rimproverato Valeria Marini, è entrata nel privato di Clizia Incorvaia, giudicando non solo il suo matrimonio ma il suo comportamento di madre, facendola andare su tutte le furie.

“Io non devo darti nessuna spiegazione sul mio matrimonio o sul mio ruolo di mamma” ha chiarito Clizia Incorvaia a Live Non è la d’Urso, che di recente ha dichiarato di volersi tatuare il nome di Paolo Ciavarro. “Tu non sai cosa vuol dire quando tua figlia ti chiede di dare il bacio del vero amore al padre. Tu non sai cosa vuol dire far funzionare il matrimonio per il suo bene” ha proseguito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“Se dobbiamo continuare così, io mi alzo e me ne vado. Non mi interessa” ha concluso.

Barbara d’Urso è prontamente intervenuta per placare l’ira di Clizia Incorvaia, che ha continuato il suo confronto con Grazia, che non si ritiene l’amante di Francesco Sarcina ma la sua compagna per ben 4 anni.