Le melanzane sono un ortaggio che si presta alla preparazione di diverse ricette, dagli antipasti ai contorni, scopriamo 15 ricette davvero gustose.

Le melanzane sono un ortaggio, molto conosciuto e apprezzato in cucina, in quanto si presta alla preparazione di diversi piatti. Basti pensare a quanti antipasti e non solo, primi piatti, secondi e contorni, potete preparare.

E’ un ortaggio tipico della stagione estiva, che vanta di tantissime proprietà benefiche per la salute del nostro organismo, in quanto sono ricche di sali minerali e vitamine. Le melanzane si possono abbinare a diversi piatti di carne, pesce, formaggi, e salumi, oppure le potete servire come sfiziosi antipasti.

abbiamo selezionate per voi 15 ricette che potete preparare facilmente se seguite i nostri consigli passo passo.

15 ricette da preparare con le melanzane

Le melanzane sono un ortaggio versatile, potete preparare antipasti, primi piatti secondi e contorni, scopriamo le ricette che potete preparare a casa seguendo passo passo le preparazioni.

1 – Parmigiana di melanzane e patate al forno

E’ un vero e proprio mix tra una classica parmigiana di melanzane e patate cotte al forno. Si prepara facilmente, senza uova e besciamella, basta friggere le melanzane e bollire un pò le patate, si compone la parmigiana e poi si terminerà la cottura in forno (clicca qui per la ricetta)

2 – Melanzana al forno con pomodori e mozzarella

Le melanzane al forno sono un contorno gustoso e veloce, ma si può servire anche come antipasto sfizioso, ideale per tante occasioni diverse, magari quando avete ospiti a pranzo (clicca qui per la ricetta)

3 – Involtini di melanzane

Gli involtini di melanzane sono un contorno sfizioso e filante, che si prepara con pochi ingredienti e in poco tempo, un piatto versatile che potete abbinare a piatti di carne, pesce o addirittura formaggi. In alternativa potete servirli come antipasti sfiziosi a d una cena tra amici a buffet (clicca qui per la ricetta)

4 – Melanzane al gratin

Sono un ottimo contorno o antipasto che si prepara facilmente che sorprenderà tutti i commensali. Un piatto che sia adatta sia per i vegetariani che per i vegani, mentre i celiaci possono utilizzare il pangrattato senza glutine (clicca qui per la ricetta) 5 – Melanzane con olive e capperi (clicca qui per la ricetta) Le melanzane con olive e capperi, sono un contorno molto versatile, si abbina a qualsiasi secondo, inoltre potete servirle come contorno sfizioso

6 – Pasta alla norma

Questa ricetta è un primo piatto della tradizione siciliana, una ricetta semplice e gustosa che delizierà il palato (clicca qui per la ricetta)

7 – Zucchine gratinate con pomodori e melanzane

Le zucchine gratinate con pomodorini melanzane e cipolla sono un contorno ricco, che potete servire a cena come antipasto. Vi porterà via poco tempo per prepararlo, ma potete anche cucinare prima e poi scaldarlo quando serve (clicca qui per la ricetta) 8 – Polpette di melanzane Le polpette di melanzane è un piatto delizioso, per servire una pietanza diversa dal solito, si prepara facilmente, inoltre è versatile, perchè potete accompagnare diversi secondi (clicca qui per la ricetta) 9 – Pasta fredda con melanzane E’ una ricetta perfetta, da poter servire in estate piacerà a tutti a sia grandi che piccini, si prepara facilmente e in pochissimo tempo, (clicca qui per la ricetta) 10 – Melanzane ripiene al tonno

E’ una ricetta davvero particolare, un abbinamento insolito, ma davvero squisito, gustoso e semplice da preparare. Si può preparare per la contorno o per un antipasto sfizioso da servire quando avete ospiti a cena (clicca qui per la ricetta)

11 – Melanzane alla cinese

Le melanzane alla cinese sono un contorno semplice, che si prepara con pochi ingredienti, un contorno insolito, ma di vero gusto che delizierà tutti (clicca qui per la ricetta) 12 – Melanzane pomodoro e mozzarella

La melanzana viene condita come una vera e propria parmigiana e poi cotta al forno per un plus di gusto a dir poco notevole (clicca qui per la ricetta)

13 – Lasagna di zucchine e melanzane

Un piatto che potete preparare al mattino e riscaldare al momento, un piatto tipico della stagione estiva, perchè si prepara con ortaggi estivi come melanzane, pomodori e zucchine. E’ un piatto che ha un profumo particolare di menta (clicca qui per la ricetta)

14 – Barchette di melanzane al pomodoro

Una ricetta da servire come secondo piatto, sono gustose e buone, hanno un ripieno ricco di tonno e capperi, si preparano facilmente e non richiedono tantissimo tempo (clicca qui per la ricetta)

15- Pasta con melanzane e cozze

Un primo piatto insolito che si prepara facilmente, con ingredienti semplici, un connubio perfetto tra terra e mare, che potete anche arricchire con altri ingredienti (clicca qui per la ricetta)