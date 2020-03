GF Vip | Ursula Bennardo ha pubblicato alcune chat private con il marito di Fernanda Lessa, che aveva duramente attaccato Sossio Aruta

Nessuno provi a fare arrabbiare Ursula Bennardo. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ne ha per tutti. Dopo aver discusso con Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, la compagna di Sossio Aruta non si è risparmiata nemmeno nei confronti del marito di Fernanda Lessa, che di recente ha abbandonato la casa del GF Vip. Che cosa è successo?

Sossio, dopo aver visto Fernanda pregare, l’aveva paragonata a Samara, la bambina del film di The Ring. Il marito della Lessa non ha gradito il commento fatto e ha prontamente scritto a Sossio Aruta privatamente su Instagram, e di non certo per parlare della pace del mondo o del coronavirus. A rispondere ai messaggi, visto che l’ex protagonista di Uomini e Donne è nella casa più spiata d’Italia, è stata però la sua compagna Ursula che ha scelto di pubblicare il tutto una volta che la Lessa ha abbandonato la casa, in modo da non influenzare il giudizio del pubblico nei suoi confronti.

Ursula Bennardo ha pubblicato le chat con il marito di Fernanda Lessa dopo il GF Vip e il contenuto, forse, non fa onore ad entrambi.

GF Vip | Ursula Bennardo smaschera il marito di Fernanda e svela: “Vuole andare dalla d’Urso”

Ursula Bennardo, che ieri ha svelato cosa pensa della compagna di Licia Nunez, ha pubblicato la chat con il marito di Fernanda Lessa del GF Vip, insinuando che l’uomo viva all’ombra della modella brasiliana e che provi a mettersi in luce in modo da poter andare nei salotti televisivi di Barbara d’Urso.

“Vedete cosa sono costretta a sopportare a causa di questi esseri malefici che non sanno stare a cuccia?” ha esordito Ursula contro il marito di Fernanda. “Che pensassero al loro lavoro!” ha proseguito. “Stanno morendo dentro perché non possono andare al Grande Fratello Vip o perché forse vogliono andare da Barbara d’Urso!” ha concluso la dama, che di recente aveva già avuto uno scontro social con Barbara Eboli.

Il marito di Fernanda Lessa, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte alla pubblicazione di queste chat private.