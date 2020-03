Paolo Ciavarro | La modella Clizia Incorvaia ha rivelato di volersi tatuare il suo nome in segno d’amore dopo la fine del Grande Fratello Vip

Nonostante non si vedevano da qualche tempo, da quando Clizia Incorvaia è stata squalificata dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, continua la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e l’ex di Francesco Sarcina.

La bella modella, recentemente intervistata dal settimanale Oggi, ha rivelato di voler compiere un vero e proprio atto d’amore nei confronti del giovane conduttore di Forum che le ha rubato il cuore. Che cosa vuole fare?

Già all’interno della casa più spiata d’Italia, Clizia si era fatta, un po’ per gioco un po’ no, un tatuaggio in segno d’amore per il giovane Ciavarro. Beh, la bella modella ha intenzione di tatuarsi davvero in onore dell’uomo che da qualche mese le ha stravolto la vita.

Clizia Incorvaia vuole tatuarsi il nome di Paolo Ciavarro dopo il GF Vip. E se non è amore questo, non sappiamo cosa possa essere.

Leggi anche:

GF Vip | Fidanzata di Licia Nunez contro Ursula: “Cornuta!” | Lei sbotta

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clizia Incorvaia innamorata di Paolo Ciavarro dopo il GF Vip? Le sue parole

Clizia Incorvaia, che di recente è stata accusata di voler usare Paolo Ciavarro soltanto per ottenere una maggiore popolarità dopo la fine della quarta edizione del GF Vip, ci ha tenuto a chiarire il perché di tale gesto, quello appunto di volersi tatuare il nome del suo amo sulla pelle.

Leggi anche:

GF Vip | Rita Rusic stronca Aristide Malnati in finale: “Svenuta”

“Tra di noi, è impossibile negarlo, è nato un sentimento vero, ma soprattutto importante” ha raccontato l’ex di Francesco Sarcina. “Io e Paolo siamo connessi a livello spirituale” ha spiegato. “Paolo mi ha rubato il cuore, per questo motivo ho deciso di tatuarmi il suo nome sulla mia pelle” ha concluso Clizia Incorvaia dopo il GF Vip.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Patrick Pugliese pentito dopo la diretta: “Non avrei dovuto farlo”

Visualizza questo post su Instagram @paolociavarro asfaltali tutti!!😜 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 26 Mar 2020 alle ore 5:07 PDT

Cosa ne penserà di questo importante gesto Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip? Che di recente, tra l’altro, ha categoricamente bocciato l’atteggiamento assunto da Antonella Elia e Fernanda Lessa nella casa più spiata d’Italia.