GF Vip | Paolo Ciavarro ha definito ridicola la rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa per un pacco di biscotti

Nelle scorse ore, Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno animato gli animi della casa più spiata d’Italia per la loro rissa, nata per un pacco di biscotti.

Tutti i concorrenti del GF Vip hanno espresso la loro opinione e tutti si sono schierati a favore dell’una o dell’altra concorrente. Tutti tranne Paolo Ciavarro che ha bocciato il comportamento di entrambe le concorrenti. Per il giovane conduttore di Forum, litigare per un pacco di biscotti quando fuori ci sono persone che rischiano la vita a causa del coronavirus, è semplicemente ridicolo.

“Onestamente, con tutti i problemi che l’Italia sta vivendo, litigare per un pacco di biscotti non lo trovo affatto normale” ha esordito Paolo Ciavarro sulla lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa al GF Vip. “Per me quello che è successo è ridicolo e non ha nessun senso, andiamo” ha concluso il conduttore, deluso dall’atteggiamento delle due coinquiline.

GF Vip | Paola Di Benedetto stronca Paolo Ciavarro: “Non si espone”

Paolo Ciavarro, pur non avendo preso le difese di nessuna delle due concorrenti di fronte alla rissa al Grande Fratello Vip, è stato criticato da Paola Di Benedetto. Il motivo?

Secondo l’ex Madre Natura di Paolo Bonolis, il giovane conduttore di Forum, ogni qual volta che scoppia una discussione all’interno della casa più spiata d’Italia, eviterebbe di prendere una posizione. Senza schierarsi con un concorrente piuttosto che con un altro.

“Pure questa volta lui non si è schierato a favore di nessuno” ha esordito Paola Di Benedetto al GF Vip, che di recente ha rivelato un retroscena sulla rottura con Federico Rossi. “Non ha mai preso posizione all’interno della casa, mai” ha concluso delusa la modella.

In realtà, il parere espresso da Paolo Ciavarro al GF Vip rispecchia quello della maggior parte del pubblico del piccolo schermo.