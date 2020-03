Amici 19 | Javier Rojas si è sfogato ammettendo a Giuliano Peparini che la sua amicizia con Nicolai non esiste e che è tutto finto

La pressione della finale di Amici 19 inizia a farsi a sentire per i concorrenti. E’, quindi, comprensibile il crollo avuto qualche ora fa da Javier Rojas che ha confidato a Giuliano Peparini di essere stanco della situazione che sta vivendo. Il ballerino è convinto di non poter vincere la gara e questo gli provocherebbe una certa sofferenza, ma non solo. Javier ci ha tenuto a sottolineare che è tutto finto, che non c’è nessuna amicizia tra i ragazzi. In particolar modo nei confronti di Nicolai con cui ha una forte rivalità.

“Non posso nasconderti che vivo male la presenza di Nicolai” ha confidato Javier Rojas di Amici 19. “Ma anche l’atteggiamento di tutti quanti gli altri” ha proseguito il ballerino nel suo sfogo con Giuliano Peparini. “Questa cosa che dobbiamo fingerci amici, è tutto finto e non riesco più a riposare bene” ha concluso il giovane arista.

Amici 19 | Javier Rojas ammette: “Non posso proprio farcela”

Javier Rojas, che non molto tempo fa ha avuto una pesante discussione con Vanessa Incontrada, ha rivelato che lui punta alla vittoria, che ha partecipato alla trasmissione per arrivare primo, ma che al momento gli mancano le forze e non sente di potercela fare.

“Sto pensando spesso, troppo forse” ha confidato Javier di Amici di Maria De Filippi. “La situazione che vivendo attualmente non mi piace, non la sento mia” ha proseguito il giovane ballerino. “Sono stanco e mi sento perso. Sono arrivato fin qui per vincere, non di certo per arrivare secondo” ha continuato con il suo sfogo.

“Ma adesso non posso, sento proprio di non riuscire a vincere” ha concluso ad Amici 19. Di recente, tra l’altro, la trasmissione di Maria De Filippi è stata attaccata da un ex professore, che ha stroncato gli atteggiamenti di alcuni professionisti del cast.

Visualizza questo post su Instagram Cosa sarà successo? Appuntamento alle 16.20 su Canale 5 #Amici19 Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 26 Mar 2020 alle ore 8:09 PDT

Javier riuscirà a fare un piccolo sforzo per arrivare alla finale di Amici 19 e provare ad aggiudicarsi il montepremi finale?