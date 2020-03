GF Vip | Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, ha duramente attaccato Ursula Bennardo, la fidanzata di Sossio Aruta, ma quest’ultima ha replicato su Instagram

La fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli, non ha preso in simpatia Sossio Aruta, ma nemmeno la sua compagna Ursula Bennardo. Nelle scorse ore, infatti, si è duramente schierata contro l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, definendola perfino una cornuta in un lunghissimo sfogo social che ha spiazzato tutto il pubblico del piccolo schermo che non si aspettava di certo un messaggio del genere.

“Non sapevo che anche le pulci avessero la tosse” ha esordito Barbara dopo la diretta del GF Vip. “Pensavo che Ursula fosse stata zitta fino ad oggi perché si vergognava di stare accanto ad una persona come Sossio, che si ostinava a mostrare il suo ‘pacco’ in tv” ha proseguito la fidanzata di Licia.

“Ora invece ho finalmente compreso che Dio li fa e poi li accoppia, come dice il proverbio” ha continuato Barbara contro la compagna di Sossio Aruta. “Fino a poco tempo fa eri occupata a fare la figura della cornuta davanti a tutta Italia perché quel viscido dopo pochi giorni si era già dimenticato di te” si è sfogata sul suo profilo Instagram facendo riferimento alla partecipazione della coppia a Temptation Island Vip. “Ti consiglio di non parlare più, così almeno ti dimezzi la brutta figura che stai facendo e non ti perdi qualche televendita!”

Lo sfogo di Barbara Eboli contro Ursula Bennardo dopo il GF Vip sta facendo parecchio discutere, anche perché non si è compreso il motivo di parole così forti verso la compagna di Sossio.

GF Vip | Ursula Bennardo replica a Barbara Eboli: “Che figura di cacca”

Ursula Bennardo, che non molto tempo fa aveva rimproverato Sossio Aruta al GF Vip, ha ovviamente replicato alle forti accuse mosse da Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, affermando che il motivo di tale sfogo sia dovuto soltanto ad un forte desiderio di visibilità che non si riuscirebbe ad ottenere con le proprie forze e per questo motivo l’avrebbe tirata in ballo.

“Se avete un forte desiderio di visibilità, perché non provate a fare anche voi qualcosa in tv?” ha esordito Ursula contro la fidanzata di Licia Nunez del Grande Fratello Vip, ieri tra l’altro l’attrice ha accusato Sossio di aver fomentato Antonella Elia contro Fernanda Lessa.

“Certo, comprendo che deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun altro e provate ad umiliare, senza successo, chi non conoscete” ha proseguito. “Spero che tutto quello che stiamo vivendo in Italia possa in qualche modo curare la vostra invidia, così un giorno potreste finalmente essere felici” ha scritto Ursula su Instagram. “Ora sembrate soltanto delle anime in pena che hanno bisogno di sminuire gli altri per avere un minimo di attenzione. Beh, che figura di cacca!”

Le due non se le sono di certo mandate a dire. Che si parlerà anche della lite tra Ursula Bennardo e Barbara Eboli durante la diretta di mercoledì prossimo con il GF Vip? Intanto, mentre loro litigano, Sossio si gode il suo posto in finale.