GF Vip | Licia Nunez ha incolpato Sossio Aruta di aver fomentato la discussione tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

La discussione nate nelle scorse ore tra Antonella Elia e la modella Fernanda Lessa tanto sta facendo discutere e non solo tra i telespettatori.

I concorrenti del GF Vip, come prevedibile, si sono schierati a favore dell’uno o dell’altro concorrente. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare l’opinione di Licia Nunez che ha accusato Sossio Aruta di essere il colpevole della furente lite tra le due, in quanto avrebbe fomentato l’ex ragazza di Non è la Rai rivelandole che Fernanda aveva appena preso i biscotti dal suo armadio.

“E’ tutta colpa di Sossio!” ha esordito l’attrice. “Lui è andato a dire ad Antonella che da lì a poco la Lessa sarebbe andata in camera a rubarle i biscotti” ha proseguito. “Lui l’ha fomentata!” ha concluso.

Licia Nunez ha accusato Sossio Aruta di aver fatto litigare Antonella e Fernanda al GF Vip.

GF Vip | Licia Nunez fa una pesante insinuazione contro Antonella Elia: “Tutta uno show”

Licia Nunez, oltre ad aver criticato Sossio Aruta che ha duramente discusso con Antonio Zequila, ha anche riservato la sua personale opinione nei confronti dell’atteggiamento adottato da Antonella Elia al Grande Fratello Vip.

Secondo l’ex di Imma Battaglia, Antonella avrebbe escogitato il tutto di proposito in quanto questa settimana si sarebbe parlato poco di lei e di conseguenza nella diretta di questa sera le sarebbe stato dedicato poco spazio.

“Guarda caso, questa settimana si è davvero parlato molto poco di lei” ha fatto notare Licia Nunez ai suoi compagni di viaggio. “Quindi ha escogitato tutto questo in modo tale che stasera si parli soltanto di lei” ha concluso l’attrice, trovando un certo consenso da parte di alcuni suoi compagni di viaggio.

La lite tra Antonella Elia e Fernanda Elia al GF Vip è stata davvero un brutto momento. In particolare in un periodo delicato come questo, e non è stato il massimo vedere Fernanda che mostra i lividi che le avrebbe fatto Antonella.