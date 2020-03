Grande Fratello Vip | Domani sera Adriana Volpe “ritornerà” nella casa più spiata d’Italia per salutare i concorrenti di Alfonso Signorini

Dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip la scorsa settimana, a causa di un parente ricoverato in terapia intensiva a causa del coronavirus, Adriana Volpe è pronta a “ritornare” nella casa più spiata d’Italia.

La bella conduttrice non farà un ritorno in carne ed ossa, sarebbe impossibile date le norme vigenti, ma ai concorrenti di Alfonso Signorini verrà mostrato una clip registrata da lei in cui li saluta uno ad uno, visto che la scorsa volta non ne ha avuto modo.

Adriana Volpe ritorna al Grande Fratello Vip dopo il lutto del suocero, ma le novità per domani non sono di certo finite qui.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: domani secondo finalista

Le sorprese per la puntata di domani non sono di certo finite qui. Secondo le anticipazioni del GF Vip, oltre al ritorno di Adriana Volpe, che già in settimana aveva lasciato un messaggio per i concorrenti di Alfonso Signorini, verrà eletto il secondo finalista di questa quarta edizione!

Oltre all’elezione del secondo finalista del Grande Fratello Vip, nella puntata in onda domani ci sarà una doppia eliminazione, proprio come nello scorso appuntamento andato in onda di mercoledì. Chi saranno i due concorrenti che vedranno sfuggirsi l’occasione di poter arrivare in finale?

Il pubblico del piccolo schermo non vede l’ora di potersi godere il meraviglioso momento in cui Adriana Volpe saluta i concorrenti del Grande Fratello Vip. Concorrenti a cui era particolarmente legata. La puntata in onda domani sembra promettere grandi emozioni per i telespettatori e chissà se Signorini domani parlerà anche della sorprendente scoperta di Patrick.