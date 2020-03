GF Vip | Antonella Elia ha sbottato contro Licia Nunez e Paolo Ciavarro in quanto a causa loro non ha potuto organizzare uno scherzo agli altri concorrenti di Alfonso Signorini

Nonostante questa quarta edizione del GF Vip stia per giungere al termine, gli animi nella casa non sembrano affatto volersi placare. Che cosa è successo?

Antonella Elia, insieme ad Andrea Denver e a Sossio Aruta, voleva organizzare uno scherzo ai danni di tutti i concorrenti, ma Patrick Pugliese ha subito bloccato le intenzioni del trio. Il motivo?

Lo scherzo sarebbe stato inscenato a tarda ora, quando la maggior parte dei concorrenti stava già riposando. Inoltre, lo storico concorrente ha fatto notare loro che Paolo Ciavarro e Licia Nunez soffrono di tachicardia e lo scherzo potrebbe avere conseguenze decisamente poco piacevoli.

“Trovo Licia e Paolo davvero patetici” si è sfogata Antonella con Sossio e Paola Di Benedetto. “Questa storia della tachicardia, bah” ha proseguito l’ex ragazza di Non è la Rai. “Sono diventati così deboli?”

Il duro sfogo di Antonella Elia contro Licia Nunez e Paolo Ciavarro al GF Vip, come prevedibile, non è però piaciuto al pubblico del piccolo schermo che ha ritenuto di pessimo gusto il suo commento.

Le cose non sembrano mettersi bene nemmeno tra Antonella Elia, che ieri è stata tirata in ballo a Live Non è la d’Urso per i suoi litigi con Valeria Marini, e la modella brasiliana Fernanda Lessa.

Le due, la scorsa settimana, sembravano finalmente aver trovato un punto d’incontro, ma nelle scorse ore Antonella sembrerebbe aver cambiato idea. Per quale motivo? La Elia ha confidato a Sossio Aruta, che sembrerebbe aver deluso la sua compagna Ursula Bennardo, di volerle tirare un brutto scherzo.

“Vorrei prendere il cassetto dell’immondizia e gettarlo tutto sul suo letto” ha confidato Antonella Elia al GF Vip, ma Sossio l’ha subito persuasa dal compiere il suo scherzo, suggerendole di aspettare qualche giorno prima di compiere questa marachella. “Va bene, aspetto” ha riflettuto Antonella. “Ma non prima della diretta di mercoledì” ha concluso.

Le due non riusciranno mai ad essere amiche, nonostante più volte si ritrovino a chiarire?