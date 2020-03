GF Vip, Alfonso Signorini torna nella casa con un videomessaggio per dare nuove notizie sul coronavirus: paura tra i concorrenti.

Alfonso Signorini torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per dare ai concorrenti le ultime notizie sul coronavirus. Il conduttore ha così spiegato ai vip che il numero dei contagi da coronavirus continua ad aumentare così come il numero dei decessi e la paura, tra i concorrenti è esplosa la paura per la situazione che sta vivendo l’Italia.

GF Vip, Signorini svela ai concorrenti le ultime notizie sul coronavirus: “la strada è lunga, ma è quella giusta”

La paura per il coronavirus continua a farsi sentire anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo l‘abbandono di Adriana Volpe che, poche ore il suo ritorno a casa, ha detto addio al suocero Ernesto Parli, Signorini ha deciso di dare nuove informazioni ai concorrenti che, lontani dalla realtà, non sanno cosa sta davvero accadendo in Italia.

“Purtroppo il contagio sta crescendo e l’Italia è il paese con più decedessi al mondo, ha superato anche la Cina secondo i dati certificati” ha spiegato Signorini ai concorrenti ignari della situazione.

“Oggi però oltre ai numeri, che sono importantissimi, voglio darvi delle notizie in più, ad esempio da Wuhan dove è scoppiato il contagio a Gennaio, questa città è stata la prima a dover combattere il coronavirus con delle misure restrittive molto più complicate, ieri per la prima volta non c’è stato nessun nuovo caso di contagio da quando è iniziata la pandemia e questa notizia ci deve dare speranza”, ha aggiunto ancora.

Le parole del direttore del settimanale Chi hanno scosso i concorrenti, in particolare Andrea Denver che, già scosso dall’abbandono di Adriana Volpe, ha spiegato a Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese che sta pensando di lasciare il reality.