Crystal nails: ecco l’ultima moda per avere unghie scintillanti

Si chiama crystal nails ed è l’ultima moda in fatto di unghie che sta spopolando in America. Vediamo di cosa si tratta…

Volete splendere e non passare inosservate? Le soluzioni in fatto di bellezza e make up sono tante ma adesso anche le nostre mani, il vero biglietto da visita di noi donne, non saranno da meno. Come? Con le crystal nails, il nuovo beauty trend in fatto di unghie che vi farà scintillare la prossima primavera-estate. La nuova moda è molta amata dalle star di Hollywood, che credono fermamente nel potere dei cristalli per scacciare via le energie negative, ed ora sta prendendo piede anche da noi in Italia. Ci sono tanti modi diversi per far brillare le nostre unghie, tutte da personalizzare a secondo dei gusti e dell’umore del momento. Vediamo alcuni esempi…

Crystal nails: ecco le versioni più glamour per la prossima estate

Per le meno coraggiose si può optare per le unghie effetto nude, impreziosite da tanti piccoli cristalli total white oppure “ravvivate” da un smalto glitterato. L’effetto è senza dubbio sofisticato ed elegante ma capace di donare tanta luce, per brillare nelle focose notti estive. Proprio per l’estate vi abbiamo suggerito gli smalti top da poter sfoggiare. Un’altra soluzione sono le baby boomer, le unghie sfumate per un effetto sobrio ma originale, soprattutto se sono arricchite da paillettes o da piccoli cristalli 3D.

Per dare il benvenuto alla bella stagione, non c’è niente di meglio delle crystail nails a tema floreale che sono un vero e proprio inno alla primavera. Per realizzarle basta dipingere sulle unghie tanti piccoli disegni a fiori e renderli luccicanti con glitter, cristalli e paillettes.

Ci si può sbizzarrire anche con la nai art a righe, a pois o a stampe geometriche, ideali per quelle donne mai scontate, che amano osare. Si possono scegliere colori più vivaci o più delicati ma l’effetto sarà super originale soprattutto se vi divertirete a ricoprire le unghie con una cascata di cristalli.

Insomma le soluzioni per far brillare le vostre unghie sono davvero tante. Approfittate di questa quarantena forzata per dare spazio alla vostra creatività e che sia per tutte crystal nails mania!