Unghie deboli che si sfaldano facilmente? Rinforzare le unghie si può, basta seguire alcuni rimedi naturali efficaci da fare comodamente a casa.

E’ importante prendersi cura delle mani, ma anche delle unghie, non solo dal punto di vista estetico, ma anche salutare.

Purtroppo, con il passar del tempo, le unghie si possono danneggiare, quindi risulteranno fragili e deboli. Ma se siete molto attente potete evitare che si spezzino e si sfaldino, si sa che le unghie, soprattutto quelle delle mani, sono esposte a diversi stress. Sono diverse le cause di indebolimento: infezioni da funghi, micosi, scarsa igiene, non indossare i guanti quando si eseguono le faccende domestiche, una scarsa idratazione o una dieta povera di vitamine.

Noi di CheDonna.it vi elenchiamo alcuni rimedi naturali per prendervi cura delle vostre unghie, in modo da rinforzarle.

Rimedi naturali per rinforzare le unghie

Le unghie si possono rinforzare sia seguendo un alimentazione mirata, sia facendo delle maschere, esaminiamo in dettaglio.

1 – Crema idratante: acquistate quella specifica per le mani, aggiungete del succo di limone, le unghie saranno più dure e soprattutto idratate.

2 – Oli essenziali: sono davvero utili per curare le unghie deboli, soprattutto quelle che si sfaldano facilmente. Ne potete utilizzare diversi, vediamo quali sono più adatti.

Olio essenziale di limone: perfette per avere unghie bianche e resistenti. Miscelate in una ciotola 2 gocce di olio essenziale di limone con un cucchiaino di latte, uno di yogurt e 1/2 cucchiaino di olio d’oliva. Applicate delicatamente sulle unghie pulite, dopo aver eseguito la manicure, potete ripeterlo ogni 4 giorni.

perfette per avere unghie bianche e resistenti. Miscelate in una ciotola 2 gocce di olio essenziale di limone con un cucchiaino di latte, uno di yogurt e 1/2 cucchiaino di olio d’oliva. Applicate delicatamente sulle unghie pulite, dopo aver eseguito la manicure, potete ripeterlo ogni 4 giorni. Olio essenziale di menta piperita: va a stimolare la micro-circolazione e l’ossigenazione del letto ungueale. In una ciotola mettete 3 cucchiai di olio d’oliva e lo riscaldate per pochi secondi nel forno a microonde. Aggiungete 10 gocce di olio essenziale di menta piperita e miscelate bene. Applicate il composto sulle unghie e massaggiatele partendo dalle cuticole, potete farlo a giorni alterni prima di andare a letto.

va a stimolare la micro-circolazione e l’ossigenazione del letto ungueale. In una ciotola mettete 3 cucchiai di olio d’oliva e lo riscaldate per pochi secondi nel forno a microonde. Aggiungete 10 gocce di olio essenziale di menta piperita e miscelate bene. Applicate il composto sulle unghie e massaggiatele partendo dalle cuticole, potete farlo a giorni alterni prima di andare a letto. Olio tea tree oil: è consigliato in caso in cui le unghie sono affette da micosi o che presentano lesioni, perchè è un cicatrizzante. Fate intiepidire l’olio di ricino oppure l’olio extra vergine, poi aggiungete dopo 5 gocce di tea tree, miscelate e applicate sulle unghie, prima di andare al letto, poi indossate dei guanti.

3 – Bicarbonato: utile sempre, potete preparare uno scrub in questo modo, in una terrina, mettete un pò di olio extra vergine di oliva, aggiungete un pò di miele e bicarbonato, dovete formare una pasta granulosa. Applicate sulle unghie e massaggiate sia sulle mani che sulle unghie, in questo modo si vanno a rimuovere impurità e cellule morte, le unghie si rinforzeranno.

4 – Aloe vera e succo di limone: l’aloe vera è conosciuta per l’effetto nutriente e rigenerante, è ricca in sali minerali e vitamine e enzimi, preparate una maschera. In una ciotolina, mettete 2 cucchiai di gel di aloe vera, 2 cucchiaini di olio di oliva e di ricino, infine 10 gocce di succo di limone. Mettete le mani e le unghie, lasciate agire per 10 minuti, poi sciacquate con acqua tiepida, potete ripetere una volta a settimana.

5 – Avocado: è un alleato perfetto in caso di unghie molto fragili, preparate una maschera in questo modo: in una ciotolina, mettete la polpa di mezzo avocado, un pò di succo di limone e un cucchiaio di olio d’oliva. Poi applicate il composto sia sulle mani che sulle unghie, lasciate agire per 15 minuti e poi risciacquate con acqua tiepida. Ripete una volta a settimana.

Con l’avocado potete preparare un’altra maschera per rinforzare le unghie e nutrirle in profondità: frullare la polpa di mezzo avocado, poi trasferitela in una ciotola, aggiungete un cucchiaio di yogurt, 2 cucchiaini di miele, poche gocce di limone ed un cucchiaino di olio d’oliva. Applicate sulle unghie e sulle mani,lasciate agire per 10 minuti, poi lavate con acqua tiepida. Ripetere l’operazione una volta a settimana.

Alimentazione da seguire per rinforzare le unghie

Seguire un alimentazione sana ed equilibrata è benefica per tutto il corpo e l’organismo. Ma se volete rendere le unghie più forti e resistenti dovete seguire i nostri consigli.

Bere almeno due litri al giorno : le unghie sono composte di cheratina e di acqua, ma quando questa viene a mancare le unghie si indeboliscono facilmente.

: le unghie sono composte di cheratina e di acqua, ma quando questa viene a mancare le unghie si indeboliscono facilmente. Yogurt

Formaggi

Pesce azzurro

Verdure e ortaggi : spinaci, broccoli, cicoria, cavolfiore.

: spinaci, broccoli, cicoria, cavolfiore. Frutta fresca

Aglio

Cipolla

In particolar modo alimenti che contengono ferro, calcio, zinco, vitamina B6, vitamina B5 e vitamina A, perchè carenza di vitamine e sali minerali, indeboliscono le unghie facilmente.