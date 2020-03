Clarissa Marchese, ex tronista di U&D, ha da poco messo al mondo la sua piccola Arya, nata dal matrimonio con Federico Gregucci, conosciuto proprio nel programma e a pochi giorni dal parto, ha deciso di raccontare la sua esperienza ai followers

Clarissa Marchese ha partecipato a U&D nel 2016. Ed è proprio in quell’occasione che ha potuto conoscere quello che poi è diventato suo marito, Federico Gregucci. I due, dopo essersi trasferiti a Miami dove tutt’ora vivono, sono convolati a nozze lo scorso Maggio e dopo poco hanno annunciato di aspettare un bebè. Clarissa, che con i suoi followers ha sempre avuto un rapporto diretto, fatto di conversazioni e scambi di opinione, li ha sempre tenuti aggiornati sull’evoluzione della sua gravidanza.



A pochi giorni dal parto, Clarissa ha voluto raccontare a tutti la sua personalissima esperienza, incoraggiando le donne che di qui a poco si troveranno ad affrontare il parto, proprio come è accaduto a lei. “I Marchesucci”, come li definiscono affettuosamente i followers, rappresentano l’esempio della perfetta riuscita dell’intento di U&D, che è proprio quello di creare solide storie d’amore.

U&D | Clarissa parla del parto e della lontananza dalla sua famiglia

Clarissa Marchese, che grazie a U&D ha coronato il sogno di formare una famiglia tutta sua, a pochi giorni dal parto si è trovata a raccontare la sua esperienza al pubblico che la segue e che in questi anni si è affezionata a lei e a Federico Gregucci. Nello specifico, l’ex tronista, che ha condiviso con i suoi followers innanzitutto l’annuncio della gravidanza, il sesso del bambino e il nome scelto per il nascituro, ha raccontato di aver vissuto l’epilogo della sua gravidanza al meglio, con un parto che ricorderà per sempre come un momento positivo e per niente traumatico.

Clarissa ha ammesso di essere ricorsa all’epidurale, in modo da sopportare meglio le contrazioni e arrivare nel pieno delle sue forze al momento del parto vero e proprio, che si è svolto, come ha raccontato lei, in 25 minuti. L’ex protagonista di U&D che ora si trova a Miami, città in cui vive da un paio di anni con Federico, ha anche ammesso di aver provato tristezza perchè si è trovata ad affrontare questo senza la sua famiglia accanto, che sarebbe dovuta arrivare in America proprio in questi giorni, ma che a causa del Coronavirus, ovviamente, non l’ha potuta raggiungere. Difficile per lei anche la lontananza dall’Italia, nazione che è sempre nel suo cuore e che ha scelto per il suo matrimonio avvenuto lo scorso Maggio. Clarissa però si è anche detta convinta della necessità di questa lontananza, proprio per la situazione drammatica che non solo l’Italia ma anche il resto del mondo sta vivendo.

Federico e Clarissa sono diventati finalmente una famiglia e nonostante la difficoltà di questo periodo, possono sicuramente dirsi euforici è fortemente contenti della loro vita attuale.

Gina D’Antonio