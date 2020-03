Uomini e Donne | Nilufar spiazza: “Sono in quarantena con Giordano”

Uomini e Donne | Nilufar Addati del Trono Classico ha raccontato a Giulia Salemi di essere in quarantena con Giordano Mazzocchi, suo ex fidanzato

Ci sono coppie che piacciono talmente tanto al pubblico di Uomini e Donne, che non accettano mai la fine del loro amore.

Uno degli esempi lampanti riguarda Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due, nonostante si siano lasciati qualche tempo fa e più volte abbiano dichiarato di essere rimasti in rapporti civili, continuano ad essere al centro delle fantasie del pubblico, che spera ancora di vederli insieme.

Certo, se poi l’ex protagonista del Trono Classico confida a Giulia Salemi su Instagram di trovarsi in quarantena con lui, le cose di certo non migliorano; ma Nilufar ci ha tenuto a chiarire come mai si sono ritrovati in questa bizzarra situazione.

“Abbiamo semplicemente un rapporto civile, nonostante tutti sono convinti che siamo tornati insieme, ma non c’è mai stato un ritorno di fiamma” ha raccontato Nilufar. “Ora siamo in quarantena insieme, lui sta nella stanza a fianco. Come sapete siamo della stessa agenzia e ora ci ritroviamo a casa dei nostri agenti”.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi non sono tornati insieme, dunque, nonostante il pubblico di Uomini e Donne continui a credere al contrario.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Tina e Giorgio | Parlano Kikò e il Manetti

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Uomini e Donne | Nilufar Addati chiarisce: “Non ci siamo lasciati per Temptation Island Vip”

Nilufar Addati, oltre a ribadire che lei e Giordano Mazzocchi del Trono Classico non sono tornati insieme, ha chiarito che il motivo della rottura non è stata la loro partecipazione a Temptation Island Vip, ma altri problemi che sono venuti a crearsi al di fuori del programma.

Anche se l’ex tronista di Uomini e Donne ha precisato che l’esperienza all’isola delle tentazioni non è di certo tutta rose e fiori, ma che è un percorso davvero bello tosto da superare.

Giulia Salemi si è complimentata, allora, con Nilufar in quanto è riuscita ad instaurare, nonostante tutto, un rapporto di amicizia con il suo ex fidanzato. “Io non ci sono mai riuscita, è da ammirare” ha osservato l’ex di Francesco Monte, che di recente si è lasciata andare un triste sfogo su Instagram a causa del Coronavirus.

“Beh non siamo amici, è un parolone” ha risposto Nilufar Addati di Uomini e Donne. “E’ comunque un mio ex fidanzato, abbiamo soltanto un rapporto civile. Tutto qui” ha concluso.

Leggi anche:

U&D | Raffaella Mennoia al padre scomparso: “Non posso farti una tomba”

Visualizza questo post su Instagram I never lose, btw 🎀 Un post condiviso da Nilufar (@nilufaraddati) in data: 2 Mar 2020 alle ore 6:18 PST

Nilufar sembra aver chiuso in maniera definitiva il capitolo con Giordano Mazzocchi del Trono Classico e da quel momento non sembra aver avuto nessun altro interesse amoroso. L’ex tronista, infatti, si è buttata a capofitto nel mondo del lavoro, lanciando la sua prima collezione di abiti. Ma ci sarà tempo per l’amore?