Clarissa Marchese è incinta: l’annuncio dell’ex tronista con Federico Gregucci

Clarissa Marchese è incinta: l’ex tronista di Uomini e Donne aspetta il primo figlio dal marito Federico Gregucci. L’annuncio sui social.

Clarissa Marchese è incinta. Ad annunciarlo è stata l‘ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. Con una bellissima foto scattata in quel di Miami dove vive con il marito Federico Gregucci, Clarissa Marchese ha annunciato a tutti i suoi fans di essere incinta del primo figlio anche se, per il momento, non si sa ancora se sia un maschio o una femmina.

Clarissa Marchese è incinta: primo figlio per l’ex tronista di Uomini e Donne e il marito Federico Gregucci

Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano il primo figlio. La coppia che si è sposata lo scorso maggio non nasconde la grande gioia nell’annunciare la dolce notizia. “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero 😍

Federico Gregucci ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!”, scrive Clarissa sotto la foto in cui lei sorride sulla spiaggia mentre Federico bacia teneramente il pancino che crescere con il trascorrere dei mesi.

Federico ha pubblicato la stessa foto della moglie Clarissa scrivendo, però, una didascalia diversa. “Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella!❤️

Presto saremo in tre”, scrive l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha coronato il suo sogno d’amore con la bellissima Clarissa.

Grandissima la gioia da parte dei fans che hanno amato Clarissa e Federico sin dall’inizio. Dopo la nascita di Tommaso, figlio di Jara e Nicola del trono over e in attesa che nasca la piccola Bianca, figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora con il primo figlio di Clarissa e Federico che dovrebbe nascere intorno all’inizio della primavera.

