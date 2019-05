Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi: lei incanta con l’abito da sposa. Tutte le foto del matrimonio della coppia di Uomini e Donne.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi: l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono sposati oggi, giovedì 30 maggio, nella Basilica di Sant’Angelo in Formis. Nonostante le origini laziali di lui e quelle siciliane di lei, la coppia ha deciso di pronunciare il fatidico sì a Caserta. Circondati da parenti e amici, Clarissa e Federico sono diventati marito e moglie. Nonostante entrambi siano bellissimi, a conquistare tutti è stata Clarissa Marchese che ha incantato tutti con uno splendido abito.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi: tutte le foto dell’abito da sposa

Clarissa Marchese è una delle troniste più belle della storia di Uomini e Donne. Semplice, elegante e raffinata, per il giorno del suo matrimonio con Federico Gregucci, Clarissa non ha deluso le aspettative dei fans indossando un meraviglioso abito nuziale che ha messo in risalto la sua bellezza e reso ancora più bello il giorno del coronamento del suo amore con Federico per il quale ha lasciato anche l’Italia trasferendosi a Miami dove vivono e dove torneranno dopo le nozze.

Clarissa Marchese ha acquistato il proprio abito nuziale in un atelier di Napoli. Ad accompagnarla nella scelta dell’abito sono state la madre, la sorella, la wedding planner Giorgia e due persone della sua agenzia. “Ho scelto l’abito che ho sempre immaginato: è perfetto e mi rispecchia completamente. Non voglio anticipare nulla: quello che mi piace dei matrimoni è aspettare l’arrivo della sposa, senza avere assolutamente idea di come apparirà”, ha dichiarato l’ex Miss Italia a Uomini e Donne Magazine.

