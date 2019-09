Emma Marrone: «È stata dura, ma è andata Piango di gioia», video

Emma Marrone torna sui social dopo l’annuncio della malattia e rassicura tutti: “è stata dura, ma è andata. Piango di gioia”, video.

Dopo la paura arriva la grande gioia per Emma Marrone. La cantante salentina è tornata sui social svelando le sue condizioni di salute. Tutto è andato per il meglio ed oggi, Emma piange per la gioia ringraziando tutte le persone che, in questi giorni, hanno speso per lei parole ricche d’amore.

Cliccate qui per leggere l’intera notizia—>Emma Marrone rompe il silenzio dopo la malattia: “è stata dura”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI