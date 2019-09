Emma Marrone torna sui social dopo la malattia e annuncia come sta: “‘ stata dura, ma è andata. Non vedo l’ora di tornare da voi”.

Emma Marrone torna sui social e rompe il silenzio dopo l’annuncio della malattia. La cantante salentina mostra il bracciale dell’ospedale che ha indossato in questi giorni svelando di aver affrontato un momento duro, ma che tutto è andato per il meglio ringraziando tutte le persone che, in questi giorni, le hanno dimostrato affetto e sostegno.

Emma Marrone torna sui social: “è stata dura, ma tutto è andato per il meglio”

Emma Marrone è felice di poter annunciare ai suoi fans come sta. Dopo giorni di silenzio, anche di fronte ai terribili messaggi degli haters, Emma ha regalato una gioia immensa a chi la segue da dieci anni annunciando che tutto è andato bene.

“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata!

Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto.

Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito.

Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi!

La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente!

Vi voglio un mondo di bene❤️

EMMA”.

Con questo messaggio, Emma ha voluto informare personalmente i fans del suo stato di salute. Noi di Chedonna le auguriamo di tornare presto e più bella e forte che mai!

