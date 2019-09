Emma Marrone si scaglia contro un hater che le ha augurato la morte: la cantante salentina risponde in diretta e lo asfalta.

Emma Marrone sta ricevendo tantissimi messaggi d’amore e di sostegno dopo aver annunciato di avere un problema di salute, ma sono tanti anche gli haters che le stanno augurando le cose peggiori. Non è la prima volta, tuttavia, che la cantante salentina si ritrova di fronte a commenti vergognosi. Già in passato, infatti, Emma si è ritrovato a dover rispondere in diretta a chi le ha augurato la morte.

Emma Marrone: la reazione a chi le ha augurato la morte

Dopo aver rassicurato i fans sul proprio stato di salute, Emma Marrone si è allontanata dai social. Emma che su Instagram vanta 4 milioni di followers è ormai abituato a ricevere sia messaggi d’amore che di odio. Durante una diretta fatta dalla cantante tempo fa, infatti, Emma si ritrovò di fronte ad un commento vergognoso che diceva: “spero che tu muoia”. “Ma ragazzi ma vi svegliate la mattina incattiviti così o vi mangiate la mer*a durante la…. Ma potete essere così cattivi con la gente? Uno mi ha scritto spero che tu muoia. Guarda tesoro non mi ha ammazzato neanche il cancro, non mi ammazzerai di certo tu”, fu la risposta di Emma all’epoca. Cliccate qui per vedere il video pubblicato dalla pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over.

Anche in queste ore Emma sta ricevendo messaggi del genere. Sotto l’ultimo post della cantante, infatti, sono apparse le seguenti parole: “Ops, vuol dire che è tornato? Non c’è due senza tre. Tutto meritato, camionista. E chissà questa volta come finirà. Addio”. A rispondere stavolta, però, è stata Laura Pausini come fa sapere il portale Bitchyf: “Ma chi è ‘sta d*ficiente che scrive una roba del genere? Segnalatela, io l’ho fatto”.



