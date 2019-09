Emma Marrone nel mirino degli haters dopo l’annuncio dei problemi di salute. La frase choc che indigna il web: “la prossima dopo Nadia Toffa”.

Emma Marrone nel mirino degli haters che, dopo l’annuncio della cantante salentina che ha spiegato ai fans di avere un problema di salute, è diventata il nuovo obiettivo della parte malata dei social. Diversi utenti, infatti, stanno scrivendo commenti choc che stanno facendo molto discutere. Se sotto il post che ha pubblicato Emma è possibile leggere i tanti messaggi d’affetto di fans e amici, tra i quali spicca anche quello di Marco Bocci, non mancano nei suoi confronti parole ricche di odio che meriterebbero di essere denunciate. In partciolare, a scatenare l’indignazione dell’opinione pubblica è stato un hater che ha augurato ad Emma lo stesso tragico destino di Nadia Toffa.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del gossip e sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

“Dopo Nadia Toffa, la prossima sarà Emma Marrone”: la frase choc che indigna il web

“La prossima sarà Emma Marrone”: è questa la frase incriminata che ha fatto infuriare sia i fas della cantante salentina che quelli di Nadia Toffa, scomparsa lo scorso 13 agosto dopo aver combattuto contro un tumore. Nel corso della sua difficile battaglia, Nadia Toffa ha subito il pesante attacco degli haters che, oggi, hanno messo nel mirino Emma Marrone. Un commento che ha scatenato l’indignazione di tutti gli utenti del web che si sono scagliati contro l’autore delle bruttissime parole.

Potrebbe interessarti anche—->Lo splendido messaggio di Maria De Filippi per Emma – VIDEO

Non è la prima volta che Emma si ritrova ad essere il bersaglio di haters. Spesso, infatti, la cantante salentina non è riuscita a restare in silenzione rispondendo per le rime. Emma, però, può contare sul totale appoggio dei suoi fans che, da dieci anni, la seguono con amore e che aspettano con ansia il suo ritorno.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI