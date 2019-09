Maria De Filippi ha subito risposto alle parole di Emma Marrone che ha spiegato di avere un problema di salute. Potrà sempre contare su di lei.

Maria De Filippi è sempre stato un punto di riferimento importante per Emma Marrone. Adesso che la cantante salentina ha postato un messaggio spiegando di essere costretta a fermarsi per un problema di salute, è lei la risponderle.

guarda il video : Emma Marrone: “Mi devo fermare per problemi di salute” – VIDEO

Queen Mary ha scelto il profilo di Amici per far sapere che da dieci anni a questa parte il loro è un rapporto forte, profondo. Emma lo sa già, anche se le loro strade si sono divise, il bene non si cancella. E quando i sentimenti sono veri, non è la distanza che li fa sparire. Emma quando Maria ha avuto bisogno c’è sempre stata. Adesso è lo stesso per lei “e

io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero”, conclude invitandola ad essere forte, perché lo è davvero.

