Nadia Toffa è morta a 40 anni dopo aver combattuto contro il cancro, gli strazianti messaggi dei vip: “non doveva succedere”.

Il sorriso di Nadia Toffa si è spento in un calda giornata di agosto. Dopo aver combattuto con coraggio contro il cancro, la conduttrice non ce l’ha fatta e la notizia della sua morta ha rattristato tutti. Sono tanti i messaggi di addio a Nadia Toffa che stanno riempiendo i social e, oltre a quelli dei fans, spiccano anche le parole dei personaggi del mondo dello spettacolo, sia di quelli che hanno conosciuto Nadia come professionista e persona, sia di queli che, esattamente come il pubblico, hanno saputo apprezzarla attraverso uno schermo.

Nadia Toffa è morta, l’addio dei vip: da Eleonora Daniele a Salvo Sottile

Sono tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Nadia Toffa. Eleonora Daniele, su Instagram, ha scritto: “Non doveva succedere. Non dovevi andartene. Questo maledetto male non può vincere“.

Salvo Sottile, invece, ha scritto: “Hai combattuto fino alla fine con tutta te stessa. Perché tu questo sei sempre stata, un guerriero dolce e perbene. Non sai che dolore leggere che non ci sei più. Ciao amica mia”.

Silvia Toffanin e la redazione di Verissimo: “Buon viaggio Nadia. Conservo il tuo abbraccio per sempre nel mio cuore. Ci mancherai ♥️ Silvia e tutti noi di Verissimo”.

Alessia Fabiani: “Ciao Nadia. Di belle persone ce ne sono poche. Molto poche. Anche tu ci hai lasciato…mancherai.. tanto. Stasera guarderò il cielo senza distrarmi.. cercherò di vederti”.

Manila Nazzaro: “Buon riposo grande guerriera…. difficile credere che tu abbia perso questa battaglia… impossibile dimenticarti”.

Maria Grazia Cucinotta: “ciao Nadia”.

Rossella Brescia: “Ho appena saputo una notizia che non avrei mai voluto sentire !Il tuo sorriso un grande insegnamento per tutti noi!”.

Francesco Arca: “che la terra ti sia lieve Nadia”.

