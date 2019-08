Un piatto estivo molto ricco e gustoso da preparare velocemente e anche in anticipo, perfetto per le giornate calde di Agosto.

Se non sapete come allietare il palato di amici e familiari in queste giornate di Agosto, ecco per voi una pasta fredda davvero gustosa a base di salmone affumicato, rucola e olive.

Sarà davvero semplice preparare questa pasta che rappresenta un piatto completo con le proteine del pesce, le verdure ed i carboidrati della pasta.

Come preparare la pasta fredda salmone e rucola, il video tutorial

Per preparare la pasta fredda con salmone e rucola, avrete bisogno di:

320 grammi di pasta (penne o farfalle)

200 grammi di salmone affumicato

50 grammi di rucola

15/20 olive verdi medie

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 spicchio d’aglio

sale quanto basta

Non vi resta che seguire il video tutorial!

