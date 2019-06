Cosa c’è di più veloce, pratico e gustoso d’estate che preparare una bella insalata? Queste sono tre varianti che faranno contenti tutti e che non ingrassano.

Ma è solo un’insalata! Chissà quante volte ve lo siete sentito dire, come se i cibi sani, poco costosi e nutrienti valessero meno di quelli troppo sofisticati.

Eppure in questa voglia di recuperare i gusti di una volta, quelli più comuni, c’è tutto il segreto per stare bene. E l’estate è la stagione più adatta, perché molte verdure sono nel pieno della maturazione, perché tutti i prodotti sono freschi e perché c’è anche più tempo per curare la preparazione.

Insalate estive, tre varianti per non perdere il gusto

Oggi vi proponiamo tre insalate freschissime e gustose per l’estate, mescolando ingredienti comuni che con qualche piccola attenzione possono diventare speciali.

Insalata di bulgur

chicchi di grano e frumento che vengono cotti a vapore, essiccati e poi sminuzzati.

350 g bulgur

12 pomodori perino

1 cipolla rossa di Tropea

700 ml d’acqua

1 carota grande

2 coste di sedano

tre cucchiai di olive nere tipo Gaeta

1 cucchiaio di capperi

olio d’oliva

basilico

menta

sale e pepe

Partite cuocendo il bulgur, seguendo le istruzioni sulla confezione (in alcuni casi infatti va sciacquato prima della cottura). Mettetelo in una pentola aggiungendo acqua in millilitri per il doppio del peso (quindi per 350 grammi ci vogliono 700 ml). Dopo una ventina di minuti, quando il bulgur avrà assorbito tutta l’acqua sarà cotto.

Mettete il bulgur in una ciotola, fatelo raffreddare e preparate il resto. Tagliate i pomodori a cubetti o spicchi, secondo il vostro gusto, il sedano a tocchetti con tutte le foglie, la carota a julienne, la cipolla a fettine, aggiungete i capperi e le olive. Poi unite tutto con il bulgur, condite con l’olio, il pepe, il sale e un trito di basilico e menta che darà freschezza. Lasciate in frigo per mezz’ora prima di servire.

Insalata di tonno e fagioli

Un classico della cucina italiana che si può mangiare in tantissime versioni. Qui usiamo i cannellini, ma vanno benissimo o borlotti, i bianchi di Spagna o altre varietà. Stesso discorso per il tonno: a noi piace quello a filetti, più gustoso. La ricetta è per 2 persone.

250 g di fagioli cannellini già cotti

1 cipolla rossa di Tropea

4 pomodori insalatari

160 g di tonno in filetti sott’olio

2 spicchi di aglio

4 foglie di basilico

4 foglie di salvia

origano

olio extravergine di oliva

sale e pepe bianco

Lavate bene i pomodori e tagliateli a spicchi, poi affettate la cipolla sottilmente lasciandola in una piccola boule con acqua fredda e sale perché perda un po’ della sua forza. Sgocciolate il tonno (il peso che vi abbiamo messo nella ricetta è senza olio) e i fagioli, mettendoli in una insalatiera insieme ai pomodori. Poi aggiungete la cipolla e a parte preparate il condimento: schiacciate i due spicchi di aglio insieme all’olio d’oliva, l’origano, il sale e il pepe. Condite l’insalata spezzando poi a mano le foglie di salvia e basilico. Poi servite.

Insalata di pollo

Un altro classico della nostra cucina, Con qualche variante però può diventare ancora più gustoso: ad esempio invece di cuocere il petto di pollo a fettine, perché non utilizzare gli avanzi del pollo arrosto (petto e coscia)? Una ricetta di recupero che diventa un grande piatto. Per 2 persone servono

1 petto di pollo

4 pomodori pachino

mezza cipolla rossa

1 peperone giallo

1 finocchio

2 cucchiai di olive nere

basilico

olio d’oliva

aceto di vino

sale e pepe

Spezzettate con le mani la carne del pollo separandola dalle ossa e mettetela in una ciotola. Aggiungete i pomodori lavati e tagliati a spicchi, il peperone mondato e tagliato a striscioline, il finocchio pulito e tagliato a fettine sottili (anche con una mandolina), le olive e la cipolla rossa tagliata molto sottile.

Condite con olio, aceto, salate e pepate, aggiungete foglioline di basilico e mescolate. Meglio far riposare la vostra insalata almeno 40 minuti prima di servirla.

