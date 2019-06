Un’idea diversa per non preparare la solita parmigiana o le melanzane ripiene? Abbinatele allo yogurt greco che fa altrettanto bene ed è facile da trattare.

Perché mettere insieme melanzane e yogurt greco nella stessa ricetta? Intanto per le calorie molto basse che hanno entrambi, perché fanno bene alla salute per molti motivi, perché entrambi sono indicati in tutte le diete ipocaloriche e perché si prepara un piatto spendendo molto poco. Se poi non avete le idee chiare su come si possono abbinare a tavola, qualche suggerimento ve lo diamo noi con una ricetta facile e veloce.

Yogurt greco e melanzane, che coppia in cucina

Melanzane e yogurt greco: non ci avevate mai pensato? Siete sempre in tempo, se vi amate e volete stare bene. Le melanzane hanno un basso apporto calorico (41 calorie ogni 100 grammi di prodotto cotto, senza considerare grassi aggiunti o sale), hanno un forte potere drenante e diuretico per la grande quantità di acqua che le compone, sono ricche di vitamine A, B e C, ma anche minerali come fosforo, potassio e magnesio. Hanno fibre utili a tenere sotto controllo il colesterolo, aiutano la digestione e sono anche antiossidanti.

Lo yogurt greco invece contiene pochissimo lattosio e quindi è indicato nelle diete ipocaloriche, ha una bassa quantità di sodio e allo stesso tempo con 6,4 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto è altamente saziante. Inoltre migliora la funzionalità intestinale, integra la flora batterica nell’intestino, riduce il gonfiore addominale, è ricco di potassio che aiuta ad espellere i liquidi in eccesso.

Ecco perché melanzane e yogurt greco stanno bene insieme. Se ci siete convinte, provate questa ricetta.

Melanzane al forno con salsa allo yogurt e mirtilli

2 melanzane lunghe

1 vasetto di yogurt greco

1 vasetto di yogurt di capra

20 g timo in rametti

aglio

succo di 1/2 limone (il succo)

1 manciata di mirtilli

olio extravergine

sale e pepe

Tagliate le melanzane nel senso della lunghezza e con un coltellino affilato incidete la polpa facendo attenzione a lasciare la buccia integra. In una boule, sbattete 5-6 cucchiai di olio con il succo del limone, unite le foglioline di timo, sale e pepe.

Con questo mix spennellate le melanzane su tutta la superficie, poi mettetele su una teglia ricoperta da carta forno e infornate con forno già preriscaldato a 180° per 40 minuti. Una volta pronte, lasciatele raffreddare.

In una ciotola mescolate i due tipi di yogurt con un cucchiaio di olio, sale e con l’aglio a fettine sottili (o schiacciato con l’apposito strumento). Quindi spargete sulle le melanzane la salsa, i mirtilli e, se vi piacciono, alcune spezie.