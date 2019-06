Un menu davvero gustoso che vede come protagonista l’uvetta. Piatti particolari che conquisteranno il palato al primo assaggio.

L’uvetta, un ingrediente ottimo per la preparazione di molte ricette, prime fra tutti quelle dolci ma come scoprirete, anche per la creazione di ottimi primi e succulenti secondi piatti. Si trova facilmente in commercio e se ne dovrebbe sempre avere a disposizione una bustina.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucino oggi? Il menu completo con le nocciole-VIDEO-

Il consiglio del giorno

L’uvetta o uva sultanina si ottiene dall’essiccamento dei chicchi d’uva e contiene ben il 70% di zuccheri e carboidrati, non è per questo un alimento adatto per chi segue una dieta ipocalorica. Ricca di fibre di minerali come potassio, ferro e calcio è particolarmente adatta a chi ha bisogno di integrare la fonte di sali minerali. Contiene l’arginina che è una sostanza alleata del sistema cardiocircolatorio. In cucina è ottima nei dolci, con la carne, con il pesce e con le verdure.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria cucina, clicca qui!

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con l’uvetta

Non perdere le ricette per la cena con l’uvetta, clicca alla pagina successiva!