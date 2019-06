Un gustoso menu per pranzo e per cena con ricette a base di nocciole. Piatti semplici da preparare ma che conquisteranno il palato al primo assaggio.

Le nocciole sono un frutto secco facilmente reperibili in commercio e che non dovrebbe mai mancare in dispensa. Perfetto come ingrediente per i dolci, scoprirete ottimo anche in preparazione di piatti salati sia primi che secondi.

Le nocciole come tutta la frutta secca sono ricche di grassi molto salutari per il nostro organismo. Si possono consumare come snack o anche in ricette succulente. Sono amiche della pelle in quanto ricche di vitamina E e sono ricche di magnesio e antiossidanti. Aiutano a mantenere basso il livello di colesterolo nel sangue e prevengono le patologie dell’apparato cardiocircolatorio. Sono alleate del cervello in quanto ricche di vitamina B6 e delle mamme in attesa poiché presentano un alto contenuto di acido folico.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con le nocciole

