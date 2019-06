Lo yoga è una disciplina sempre più scelta ed apprezzata per tutta una serie di benefici in grado di far sentire al meglio chi lo pratica.

In queste giornate particolarmente calde, approcciarsi ad una corsa o ad una sessione in palestra può essere frustrante e stancante. Se non ci sono chili da perdere e la vita di tutti i giorni consente di muoversi abbastanza, una buona alternativa alla palestra potrebbe essere lo yoga. Si tratta di una disciplina sempre più conosciuta e molto meno statica di quanto non si pensi. Strutturato con diversi livelli, infatti, lo yoga può diventare persino dispendioso in termini di calorie.

Oggi, però, l’argomento scelto non saranno tanto le calorie perse quanto gli evidenti benefici che si riscontrano con lo yoga ed il motivo per cui è una disciplina sempre più consigliata, specie da chi la pratica e può riscontrare sul campo ogni effetto positivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Posizioni yoga illustrate e spiegate: i dodici Asana base

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda lo yoga o, più in generale, il mondo del fitness CLICCA QUI!

Yoga, alla scoperta dei suoi tanti benefici

Come molti ormai sapranno, lo yoga è una disciplina che allena sia il fisico che la mente e che aiuta a combattere lo stress, centrarsi ed entrare in maggior contatto con se stessi.

Ciò avviene mediante il connubio tra respirazione e movimenti del corpo che possono andare da semplici ad estremamente complessi ma che, in ogni caso, aiutano a migliorare il proprio stato di salute psico fisico. Nello yoga, infatti, non ci sono gare ma la ricerca di una pace interiore che consenta di spingersi sempre un po’ più in la ma senza mai prevaricare se stessi. Un modo di fare che quando arriva a riflettersi nella vita di tutti i giorni finisce con il cambiarla in meglio.

Ma andiamo ai tanti benefici per i quali lo yoga è una disciplina sempre più consigliata, persino dai medici.

Dona energia mentale

Riduce lo stress

Rafforza il sistema immunitario

Allevia gli stati d’ansia

Migliora la concentrazione

Aiuta ad ottenere più lucidità mentale

Allevia gli stati depressivi

Migliora la postura

Rende più consapevoli delle proprie emozioni

Aiuta a controllare stati di ansia o nervosismo

Migliora la tonicità dei muscoli, aumentandone la forza

Rende più flessibili

Migliora la salute del cuore

Dona maggior equilibrio al corpo

Migliora la digestione

Dona tonicità ai muscoli dell’addome

Aiuta a fare scelte alimentari più sane e a perdere peso

Calma dolori di tipo articolare

Aiuta a combattere mal di schiena e male alla cervicale

Migliora la respirazione

Aiuta a vedere la vita da angolazioni diverse e solitamente più rilassate

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Depressione: praticare yoga regolarmente riduce i sintomi

Come è facile intuire si tratta di una pratica che fa bene per innumerevoli motivi e che una volta iniziata è difficile mettere da parte proprio per i tanti benefici che apporta e per la capacità che ha di portare ad una visione d’insieme generalmente più rilassata.

Per questo motivo, a meno di non avere problemi clinici per i quali è già stato consigliato di astenersi da fare yoga, iniziare a praticarlo può essere un buon modo per ritrovarsi e ristabilire una forma di contatto con se stessi.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Lo yoga sul posto di lavoro aiuta contro il mal di schiena

Leggi anche -> Gli esercizi yoga per iniziare la giornata con energia ed equilibrio

Leggi anche -> Quando lo yoga sfiora il contorsionismo