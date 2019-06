Il problema dei peli incarniti sembra colpire molte donne nel post depilazione, soprattutto quando si utilizza come metodo il rasoio. Ecco il rimedio per eccellenza.

In estate la depilazione diventa un’azione quasi quotidiana soprattutto se si utilizza la lametta per eliminare i peli superflui da ascelle, gambe e inguine e i peli incarniti sono una diretta conseguenza di questo metodo. Possono comparire sulla pelle delle donne ma anche degli uomini, soprattutto in corrispondenza della zona barba, dove ogni giorno si passa il rasoio.

Esiste però un metodo per eliminare e prevenire il fastidioso problema dei peli incarniti ed è quello di esfoliare la pelle per prevenire che i peli in ricrescita restino intrappolati sotto la pelle.

Come eliminare per sempre il problema dei peli incarniti

I peli incarniti non sono altro che peli intrappolati al di sotto di un sottile strato di pelle che non riescono a venir fuori. In molti casi possono infettarsi e creare delle vere e proprie cisti e infiammazioni e per questo è importante prevenirli ed eliminarli. Uno dei rimedi perfetti per affrontare il problema è quello di esfoliare la pelle prima della depilazione.

Per esfoliare la pelle si potranno utilizzare degli scrub oleosi salini o a base di zucchero da passare sul corpo durante la doccia o per chi non ama questi unguenti sul corpo, utilizzare dei pratici guanti esfolianti che si trovano facilmente in commercio. Una cosa molto importante da ricordare è quella di utilizzare rasoi usa e getta come monouso e non lasciarlo in doccia per utilizzarlo più volte. Questo potrebbe danneggiare la lama e renderla sporca ed essa potrebbe provocare serie infezioni alla pelle.

Un’altro step fondamentale per eliminare il problema dei peli incarniti è quello di idratare ogni giorno la pelle con una lozione emolliente applicandola con un delicato massaggio.

