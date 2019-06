La causa principale per cui le zanzare pungono soltanto alcune persone risiederebbe nei microbi della pelle. L’incredibile risultato di una recente ricerca scientifica.

Una ricerca condotta da Joop van Loon, un entomologo dell’Università di Wageningen, Paesi Bassi, avrebbe messo in luce come alcuni composti chimici presenti nella pelle attirerebbero le zanzare a pungere soltanto alcune persone.

Sarebbero dunque i composti chimici prodotti dalle colonie di microbi presenti sulla pelle, la vera causa dell’attacco delle zanzare.

Ecco perché le zanzare pungono soltanto alcune persone

Secondo lo scienziato Joop van Loon le zanzare sarebbero spinte da alcuni aspetti in particolare nella scelta delle loro vittime. La causa sarebbero alcuni batteri presenti sulla pelle come ha spiegato in un articolo del Live Science:

“I batteri convertono le secrezioni delle nostre ghiandole sudoripare in composti volatili che vengono trasportati attraverso l’aria al nostro sistema olfattivo fino alle zanzare”

Inoltre l’entomologo avrebbe anche rivelato che le zanzare utilizzerebbero i loro organi sensoriali per scegliere le vittime, seguendo la scia di anidride carbonica sprigionata dal respiro delle persone. Questo perché l’anidride carbonica appena emessa, non si mescolerebbe immediatamente all’aria e proprio in quel momento di sospensione, le zanzare sarebbero pronte a colpire. Altri fattori che attirano questo tipo di insetti, la temperatura della pelle e la presenza di vapore acqueo.

