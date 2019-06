Make Up

Arriva il rossetto ispirato ad Amal Clooney e sarà il nuovo ‘must have’ del makeup ed una meravigliosa arma di seduzione.

La nuova tendenza labbra per l’estate 2019 è senza dubbio il rossetto ispirato alla bellissima Amal Clooney. Una nuance a lei dedicata da Charlotte Tilbury la makeup artist più amata d’Inghilterra e dalle più grandi star del cinema e dello spettacolo. La truccatrice ha già creato rossetti ispirati a Kate Middleton e alla Regina Elisabetta e adesso non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di immortalare il sorriso della bellissima Amal in un prezioso lipstick.

Il rossetto è ispirato alla nuance sfoggiata ogni giorno dalla signora Clooney, colore che si sposa perfettamente con il suo incarnato.

Makeup ‘must have’ dell’estate, il rossetto ispirato ad Amal Clooney

Il rossetto che la makeup artist inglese Charlotte Tilbury ha voluto dedicare ad Amal Clooney si chiama ‘Amazing Amal’ ed è in una nuance molto particolare di un rosa antico molto caldo che si sposa con l’incarnato olivastro della bellissima avvocata, il colore che lei sfoggia in quasi tutte le occasioni pubbliche.

Il rossetto è stato inserito nella collezione ‘Hot Lips’ ed è racchiuso in una confezione davvero preziosa ed elegante. La texture cremosa ma ricca di corpo si stende in modo perfetto avvolgendo le labbra in una carezza vellutata. Il costo del rossetto è davvero accessibile si aggira intorno ai 35 euro e può davvero diventare un bellissimo regalo da fare a se stesse o ad una donna molto speciale della nostra vita!

