Uno dei prodotti makeup ‘must have’ del 2019 è il burro struccante, ecco come realizzarne uno davvero ottimo con ingredienti naturali.

Il burro struccante, uno dei prodotti novità del mondo del makeup a cui nessuna donna vorrebbe rinunciare. Unica ‘nota dolente’ il prezzo elevato di quelli più blasonati creati dalle maggiori case cosmetiche. Oggi scoprirete come creare un burro struccante fai da te con ingredienti naturali che non avrà nulla da invidiare ad un prodotto di alta profumeria.

Ma quali sono le caratteristiche di un burro struccante? Il burro struccante, al contrario di uno struccante comune, riesce ad eliminare ogni traccia di trucco, anche il più tenace come il mascara waterproof, in modo dolce e perfetto con pochi e semplici gesti. La pelle dunque non subisce stress, al contrario dopo l’utilizzo si presenta pulita ed idratata perfettamente. Ecco come prepararne uno ottimo in casa con pochi e semplici ingredienti.

Come creare un ottimo burro struccante fai da te

Per realizzare il burro struccante, avrete bisogno di:

40 grammi di olio di cocco

10 grammi di detergente per viso eco bio

5 grammi di acqua demineralizzata o in bottiglia

una ciotolina in vetro

cucchiai di plastica

giara in plastica o vetro per contenere il prodotto

La prima operazione da fare sarà quella di mettere in una ciotolina di vetro il burro di cocco e farlo sciogliere nel forno a microonde o a bagnomaria. Una volta sciolto il burro, vi si aggiungeranno il detergente viso eco bio miscelato precedentemente all’acqua e si girerà il composto per circa 4 minuti per amalgamare perfettamente tutti gli ingredienti. Una volta creato un composto omogeneo, si lascerà raffreddare in firgorifero per almeno 6 ore. Una volta raffreddato si potrà mescolare di nuovo e conservare per almeno un mese.

Il burro struccante si potrà distribuire con le dita su tutto il viso, insistendo nella parte degli occhi e delle labbra dove si utilizza più makeup. Dopo aver sciolto tutto il makeup, il viso sarà pronto per essere deterso delicatamente con acqua e detergente delicato.

