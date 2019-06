Marco Carta si racconta su Instagram e posta una foto in compagnia del fidanzato.

Nelle scorse settimane Marco Carta è stato al centro di una triste vicenda per l’accusa del presunto furto di alcune magliette presso un importante negozio di Milano. Il giovane che al momento è in attesa di un verdetto e che fino ad allora è stato scagionato, ha già raccontato più volte di aver avuto occasione di cambiare visione su molte cose e ciò, probabilmente, ha influito anche sulla sua vita privata. A dimostrarlo la sua ultima foto che è anche la prima dove mostra forse per la primissima volta il suo compagno. Una foto normalissima, nella quale si trovano entrambi in piscina e alla quale è stata unita una frase, anch’essa semplice ma carica di significato.

Marco Carta, parla d’amore con la sua ultima foto di Instagram

Che Marco Carta sia innamorato è una cosa che si sapeva ormai da un bel po’. Vederlo pronto a parlarne tramite social è però qualcosa che mancava e che ha piacevolmente sorpreso i suoi follower che hanno speso commenti carichi di entusiasmo per commentarlo. A dirla tutta, nella foto, Marco non mostra il viso del suo compagno ma lo inserisce nella sua foto aggiungendo una dedica d’amore:

“Non sarà una primavera, non può essere soltanto una primavera. Tu sei mio, tu sei mio. Ciao #WorldPaper oggi è stata una splendida giornata”

Recentemente le foto in compagnia del suo ragazzo sono state pubblicate anche da due note riviste e questo, con molta probabilità, ha spinto Marco a cedere un po’ sulla sua privacy, mostrando una parte importante della sua vita ai fan.

Per il resto, come lui stesso ha dichiarato in alcune recenti interviste, fino ad oggi aveva cercato di proteggere il compagno dalla visibilità indubbia data dal suo essere un personaggio pubblico.

Problema che, probabilmente, anche per via di quanto accaduto di recente è un po’ andato a sparire, lasciando solo una gran voglia di vivere, emozionarsi e condividere con gli altri ciò che si prova. Una scelta che Marco ha deciso di portare avanti così, con una semplice foto che agli occhi dei più attenti vuol dire di più.

