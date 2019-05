Marie Kondo e i suoi segreti di bellezza quotidiana

Si parla ancora di Marie Kondo, la guru giapponese famosa in tutto il mondo. Dopo i consigli per una casa perfetta, Marie ci insegna a prenderci cura della nostra pelle.

Anche quando si tratta del benessere della pelle Marie Kondo segue il suo caratteristico filone minimalista del “less is more”. La guru giapponese, raccontano i registi della serie tv Netflix “Facciamo ordine con Marie Kondo”, ha sfoggiato una pelle splendente e luminosa per tutta la durata delle registrazioni. Per ottenere una carnagione perfetta e una chioma brillante e luminosa, Marie si è fatta aiutare da una truccatrice di Los Angeles scelta proprio da lei: Meguni Asai. Meguni ha creato una routine estetica speciale per la Kondo, precisissima e minimalista. A fine registrazioni, Meguni ha svelato qualche segreto di bellezza della guru del riordino giapponese. Ecco cosa ha raccontato.

Se vuoi restare aggiornato sulle ultime notizie dal mondo della moda e della cosmetica CLICCA QUI!

Le cartine assorbi-lucido

Pare che Marie Kondo, al posto di ritoccare continuamente la propria pelle con polvere fissante, abbia preferito portare sul set le cartine assorbi-lucido: questi pezzettini di carta sono un must per la maggior parte delle donne giapponesi, che le tengono in borsa e le usano per “seccare” i difetti della pelle durante la giornata. Le cartine assorbi-lucido sono reperibili facilmente anche in Italia, e in pochi secondi fanno tornare la pelle pulita e luminosa, senza appesantirla con strati di fondotinta, ciprie e fard.

Potrebbe interessarti anche –> Quali sono le marche di prodotti cosmetici Cruelty-Free?

Ciglia finte e pelle chiarissima

Per rendere il suo sguardo orientale ancora più bello e magnetico, Marie Kondo usa spesso ciglia finte lunghissime e nerissime. Il suo sguardo luminoso è messo in risalto dalla pelle della giapponese, chiarissima quasi tendente al bianco. Per mantenere questo color porcellana, Marie applica sempre un filtro solare ed evita il contatto diretto con i raggi del sole.

Bento-box e amazake

Sono questi due prodotti il segreto di bellezza più caratteristico di Marie Kondo. La giapponese, raccontano, nelle pause durante le riprese non ha mai consumato i pranzi e le bibite fornitegli dall’organizzazione, ma ha sempre portato con se un bento-box (una scatola di plastica con un pasto cucinato a casa) e un termos di amazake, una bevanda di riso fermentato ricca di enzimi digestivi. L’amazake è particolarmente benefico per la pelle, che rende più soda e sana.

Potrebbe interessarti anche –> Lush: un brand cosmetico completamente ecosostenibile

Rimedi naturali, creme idratanti e acqua di rose

La routine di bellezza di Marie Kondo nei giorni delle riprese di “Facciamo ordine con Marie Kondo” è stata estremamente minimalista, spiega la sua truccatrice: la guru giapponese ha deciso di utilizzare solo oli naturali alla camelia e acqua di rose sulla propria pelle, e un balsamo idratante vegetale sulle labbra. Nient’altro.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI