Il songino è una verdura dalle tante proprietà. Scopriamone insieme i valori nutrizionali, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che lo riguardano.

Il songino, o soncino o valerianella è una verdura da insalata molto usata per via del sapore particolare che ben si sposa gli agli altri cibi. Ricco di vitamine e sali minerali, apporta diversi benefici all’organismo rivelandosi un rimedio contro le anemie ed una valida alternativa per chi necessita di disintossicarsi. Come tutti gli alimenti può avere ovviamente anche qualche effetto collaterale. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere sul songino, iniziando dai valori nutrizionali e proseguendo con i benefici ed il modo migliore di mangiarlo.

Tutto sul songino: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il songino, detto anche soncino e valerianella, è una pianta che appartiene alla famiglia delle Cicorie e che cresce solitamente in modo spontaneo. Noto per la capacità di rendere più saporita anche la più banale delle insalate, il songino è ricco di proprietà nutritive e fa bene all’organismo che aiuta nel combattere le anemie e nel dare maggior regolarità all’intestino.

Generalmente non c’è una quantità giornaliera consigliata ma come per ogni alimento, il consiglio è quello di non esagerare, cercando di mantenere un’alimentazione il più possibile varia ed equilibrata.

Calorie e valori nutrizionali

In media, 100 grammi di songino apportano circa 20 calorie. Ricco in ferro e potassio, questa verdure contiene anche una buona dose di vitamina C e vitamina E. È inoltre ricca di acido folico e carotenoidi e contiene naturalmente l’inulina, una fibra che giova all’intestino, stimolando il sistema immunitario.

Proprietà e benefici

Rafforza il sistema immunitario

Aiuta nel combattere l’anemia contrastando la carenza di ferro

Per via della presenza di acido folico è suggerito in chi sta cercando una gravidanza

Grazie alla presenza di inulina aiuta la regolarità intestinale

Stimola la digestione

Allevia i bruciori di stomaco

Stimola l’attività di fegato e reni

Può avere un lieve effetto diuretico

È considerato da molti come un alimento depurativo

Secondo alcuni e come suggerito anche dal sito sanieattivi, il songino ha proprietà antitumorali

Ricco di ferro, è particolarmente adatto a chi segue una dieta vegetariana o vegana

Per rendere più efficaci le sue proprietà benefiche, è preferibile consumare il songino a crudo.

Controindicazioni

Di base, il songino non ha controindicazioni a meno di non esserne allergici. In ogni caso, se si hanno dubbi si può sempre chiedere un parere al proprio medico curante in modo da mangiarlo senza alcuna preoccupazione.

Come assumere il songino e curiosità

Il songino, di norma, viene usato per lo più all’interno delle insalate alle quali dona corposità e sapore. Si può usare anche a cotto anche se ciò viene sconsigliato per via della natura delicata delle foglie e per il fatto che con la cottura perderebbero gran parte delle loro proprietà. Per via del suo sapore si presta alla preparazione di sale e condimenti da usare per primi e secondi o da accompagnare a crostini e stuzzichini diversi dal solito.

Andando alla curiosità

Il songino cresce praticamente ovunque, per questo motivo si può coltivare anche in casa.

In America è considerato da molti come un super food per via delle sue tante proprietà.

All’estero è noto anche come corn salad o lamb’s lettuce.

